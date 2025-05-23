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Привітання з Днем героїв України 2025! Патріотичні листівки та картинки для соцмереж

Автор
Наталія Дума
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Листівки для подяки та вшанування пам'яті героїв
Листівки для подяки та вшанування пам'яті героїв. Фото Freepik

Зараз це свято набуло особливої сили

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День героїв. Під час великої війни це свято набуло особливого значення. Це не лише дата в календарі — це день, коли ми повинні подякувати тим, хто боронить нас зі зброєю у руках, займається волонтерством, лікує та навчає дітей. Герої — це не тільки військові. Це всі, хто став на бік світла, попри страх і біль.

Історія Дня героїв бере свій початок з 1940-х років. Тоді ОУН започаткувала цю дату на честь Євгена Коновальця (полковник Армії УНР), якого вбили 23 травня 1938 року, Симона Петлюри (головний отаман військ УНР) та Степана Бандери (засновник ОУН). Однак на державному рівні цю подію почали відзначати з 2014 року.

В цей день в першу чергу варто привітати наших захисників, які зараз на фронті і вшанувати пам'ять тих, хто повернувся на щиті. Згадайте про родини загиблих — вклоніться їм і тихо подякуйте. Також привітайте волонтерів, медиків, вчителів, громадських діячів. На них зараз тримається наша держава.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки та картинки, щоб ви могли надіслати їм героям України. Скажіть кілька теплих слів подяки і вшануйте пам'ять тих, кого з нами вже немає.

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Раніше "Телеграф" ділився, коли українці святкуватимуть Трійцю у 2025 році. Це одне із дванадцяти найбільших свят у православному церковному календарі.

Теги:
#Картинки #Листівки #Привітання #День героїв України