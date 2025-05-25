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Как вырастить красивые гладиолусы в огороде: не упустите эти важные советы

Автор
Анастасия Мокрик
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Как сажать гладиолусы
Как сажать гладиолусы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть важные нюансы, которые следует учесть, чтобы цветы выросли большими и красивыми

Вторая половина весны считается идеальной для посадки гладиолусов в открытый грунт. Однако чтобы эти необычные с виду цветы точно радовали вас на вашем участке, высадить их нужно правильно.

Есть несколько советов, которые помогут с легкостью провести процесс высадки этих цветов. Об этом пишет УНИАН.

Процесс проращивания нужно начинать за 20-30 дней до высадки в грунт. Изначально необходимо очистить луковицы от шелухи и обобрать только "здоровые" с точками роста (отростки, которые находятся вверху).

Первое, что необходимо сделать — найти сами луковицы. Чтобы получить качественные цветы, стоит выбирать посадочный материал такого размера:

  • 2,2 см — 3,8 см;
  • 3,8 — 4,4 см.

Как проращивать луковицы гладиолусов

Если вы хотите использовать сухой способ, то необходимо выложить гладиолусы в картонную коробку корешками вниз и поставьте в теплое место без сквозняков и света.

А мокрый способ заключается в том, чтобы положить луковицы на влажные опилки. Сверху посадочный материал нужно засыпать опилками, пропитанными водой.

Луковицы нужно поставить в освещенное теплое место. Если использовать мокрый способ — луковицы прорастут быстрее.

Когда точки роста будут приблизительно 2 см высотой, а корешки — 2-3 мм — гладиолусы можно высаживать.

Важно добавить, что перед тем как садить цветы, нужно замочить их в этом растворе:

  • марганцовка и борная кислота — по 0,2 г;
  • медный купорос — 0,3 г;
  • нитрат кобальта — 0,1 г;
  • теплая вода — 1 л.

Луковицы нужно держать в растворе от 10 до 12 часов. Благодаря этой смеси растения будут здоровыми, а цветы — крупными.

Как вырастить гладиолусы

Когда сажать гладиолусы

Самое главное — это температура почвы. Если даже на глубине 15 см она порядка +10 градусов, то можно уже смело высажить гладиолусы.

Их можно начинать высаживать весной или в начале лета. Главное помнить, что эти цветы нестойкие к морозам. Потому луковицы цветов на зиму выкапывают и хранят в сухом прохладном месте.

Как вырастить гладиолусы

Как посадить гладиолусы

Эти растения лучше всего будут себя чувствовать там, где много солнца. Не высаживайте цвети в заболоченных местах или там, где нет качественного дренажа. В таких условиях луковицы просто сгниют.

Лучший грунт для гладиолусов — супесчаный и суглинистый грунт, нейтральный или слабокислый. Для дренажа можно использовать песок.

В открытый грунт луковицы высаживают бороздами или делают групповую посадку. Следует придерживаться нескольких правил:

  • между бороздами расстояние должно составлять 25-30 см;
  • глубина борозды должна быть приблизительно 15 см, если ваши луковицы крупные, а если они небольшие, — то хватит и 9 см;
  • между луковицами стоит соблюдать дистанцию 10-15 см.

При групповой посадке важно разместить луковицы на правильной глубине и дистанции. Крупные луковицы лучше сажать отдельно от более мелких. Из крупных вырастут большие цветы и они могут мешать расти тем, которые меньше.

А что высадить гладиолусы нужно просто насыпать на грунт 2-5 см песка, уложить луковицы корешками вниз, а потом все присыпать землей. Обычно глубина посадки составляет три луковицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким отходом с кухни можно удобрить розу, чтобы она цвела все лето.

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#Огород #Выращивание цветов #Гладиолусы