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Черешню можна купити у 10 разів дешевше: магазини "деруть" ціни, але є вихід

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ціни на черешню Новина оновлена 28 травня 2025, 16:13
Ціни на черешню. Фото Колаж "Телеграф"

Де знайти дешеву черешню в Україні

Українські магазини та ринки продають черешню за космічними цінами — понад 1000 гривень за кілограм. Але є простий спосіб заощадити сотні гривень — купувати ягоди безпосередньо у фермерів та приватних садівників.

В інтернеті вже почали з’являтись оголошення від власників садів, які пропонують свіжу черешню за набагато нижчими цінами.

Ціни від приватних продавців — доступні

В інтернеті не важко знайти подібні оголошення. До прикладу, у Кривому Розі місцеві садівники пропонують велику солодку черешню за 120 гривень за кілограм.

"У Дніпрі вже є у продажу перша місцева черешня. Продавчиня каже, що цього року її зовсім мало через погоду. До речі, ціна зовсім не така жахлива, як для початку — 180 грн за кіло, і розлітається вона дуже швидко", — пише "Дніпровська порадниця".

Для порівняння, у київських супермаркетах черешня коштує від 999 до 2200 гривень за кілограм. У "Сільпо" ціна становить 999 гривень, а невеликий стаканчик обійдеться у 600 гривень.

У "Новусі" 350 грамів ягоди коштує 399 гривень, що означає понад 1100 гривень за повний кілограм. На ринках ситуація схожа — вартість досягає 1300 гривень та більше.

У Сумській області іспанську черешню продають за 2200 гривень за кілограм, а маленький судок коштує близько 65 гривень. На Львівщині ціна становить 1300 гривень за кілограм.

Нагадаємо, наскільки змінилася вартість ягоди за рік. Заморозки навесні особливо сильно вплинули на сьогоднішню ціну ягоди.

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#Україна #Ціни #Черешня