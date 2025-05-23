"Золотая" черешня. Сколько стоит летняя ягода в разных областях и где дешевле (фото)

Черешня шокирует ценами, пока клубника дешевеет

В Украине уже начался сезон продаж ранней черешни, однако ее стоимость вызывает много вопросов. Ведь на рынках один килограмм черешни стоит 1300 грн и больше, а в супермаркетах от 1000.

"Телеграф" расскажет, где дешевле покупать черешню и по какой цене ее продают сейчас. Заметим, что обычно сезон черешен начинаются в начале июня, но в продажу уже есть ранние сорта.

Так, в Киеве, как сообщает День.LIVE, в супермаркетах стоимость 1 килограмма черешни в среднем составляет 2200 грн. Клубника уже немного снизилась в цене, если еще на прошлой неделе она стоила в 200-250 грн/кг, то сейчас 180 грн за килограмм.

В Сумской области на рынке испанскую черешню продают за 2200 грн один килограмм, сообщают местные каналы. На видео указано, что маленький судок такой ягоды будет стоить где-то от 65 грн. На Львовщине уже начали продавать черешню — 1 кг 1300 грн.

Такие цены очень впечатляют украинцев, однако и в супермаркетах не дешевле. К примеру, в "Сільпо" 1 кг черешни стоит 999 грн, то есть за небольшой стаканчик нужно будет заплатить 600 грн. В "Новусе" 350 г этой ягоды стоит 399 грн, а за килограмм нужно будет отдать более 1100 грн.

Цена черешни в "Сильпо"

Цена черешни в "Новусе"

Цена черешни в "Сильпо"

Выходит, что сейчас цена рыночная и супермаркетов сильно не отличается, однако в Киеве стоимость черешни выше, чем в других регионах.

Напомним, что на Волыни в результате сильных заморозков местами было уничтожено 85% урожая клубники. Поэтому на рынках почти нет ягод из этого региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ягоды станут в Украине дефицитом из-за сильных заморозков в мае.