"По ценам перебор": за сколько можно купить килограмм черешни и малины в Киеве (видео)

Цены на весенние "витамины" кусаются

В украинских супермаркетах появились первые ягоды, однако цены на них не низкие. Например, в Киеве килограмм черешни в одном из супермаркетов можно купить за 2200 гривен.

Клубника и малина обойдутся чуть дешевле, но тоже будут по карману не всем. Об этом говорится в сюжете "Новини Live" от 16 мая.

Журналист издания отмечает, что на полках киевских магазинов есть большой ассортимент ягод. Однако он отметил, что за 100 грамм черешни придется отдать 219 гривен (то есть 2200 за килограмм).

Что касается клубники, то она продается по 59,9 гривны за 100 грамм, то есть почти 600 гривен за килограмм. Малина и вовсе обойдется в почти 400 гривен за 100 граммов.

"Я понимаю, инфляция и все такое, но по ценам это перебор", — поделился журналист.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в комментарии "Труха", что проблема в поздних морозах, которые нанесли ущерб плодовым деревьям. Особенно пострадали абрикосы и персики — у некоторых предприятий повреждены были 80-100% деревьев. Он прогнозирует, что цены на ягоды неизбежно вырастут на 30% или еще больше.

"Мы бы могли это импортировать, но в той же Турции, импортера по этой группе товаров, тоже были заморозки и надо понять, какая у них будет ситуация в самой стране", — сказал он и добавил, что ситуация прояснится в конце мая или начале июня.

Также сильно пострадали вишни, черешни и клубника. Ситуация с яблоками и грушами хуже на западе Украины. Марчук добавил, что по овощам ситуация пока непонятна, но он знает о проблемах с ранним картофелем в некоторых областях.

Как сообщалось ранее, аналитик украинской инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий объяснил "Телеграфу", что из-за аномальной погоды цены на ягоды и фрукты в этом году низкими не будут.