Забудьте о черешне: любимая ягода стала деликатесом для избранных – цены впечатляют

Украинцев ошеломили цены на весеннюю ягоду

Украинцы шокированы ценой на первую черешню, достигшую невероятных 1400-1500 гривен за килограмм! Любимая многими весенняя ягода в этом году стала настоящим деликатесом для избранных.

Покупатели из Ровно с отчаянием признаются, что при таких ценах им придется отказаться от этого вкуснятины. Об этом сообщают местные СМИ.

Сочная ягода является настоящим дефицитом как на прилавках крупных супермаркетов, так и на рынках. Кое-где она уже начинает появляться, но цены остаются заоблачными. "Телеграф" решил узнать, какие цены на черешню в украинских супермаркетах.

Сколько стоит черешня в украинских супермаркетах.

В сети супермаркетов "Сільпо" 100 граммов украинской черешни стоит 99,90 гривны, что составляет почти 1000 гривен за килограмм. В "Новусе" предлагают импортную черешню из Чили по цене 399 гривен за упаковку весом 350 граммов. Самая дорогая черешня — в "Ашане", где за 350 граммов украинской ягоды просят 587,90 гривны.

Цена на черешню в "Сильпо"

Цена на черешню в "Новусе"

Цена на черешню в "Ашане"

По словам продавцов, спрос на черешню есть, несмотря на высокую цену. "У нас черешенька сегодня 1500 гривен. Сейчас в Греции очень вкусная черешня, то 1500-1400 за килограмм", — рассказывают торговцы.

Основными причинами такого удорожания эксперты называют неблагоприятные погодные условия и потерю традиционных регионов выращивания из-за войны. Кроме того, в конце апреля 2025 года Украину накрыла третья волна весенних заморозков, что привело к значительным потерям в садоводстве.

Ситуацию усугубляет то, что страны-импортеры также пострадали от неблагоприятных погодных условий. В Венгрии около 90% фруктовых хозяйств получили ущерб от заморозков. В Польше потери урожая черешни и вишни составляют 80% в некоторых регионах. Турция, один из основных поставщиков фруктов на украинский рынок, потеряла 50-70% урожая черешни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые продукты стали "золотыми". Мы рассказывали, что больше всего подорожало в Украине за год.