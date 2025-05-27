Вы будете есть меньше черешни: насколько изменилась стоимость ягоды за год

Весной заморозки особенно сильно повлияли на сегодняшнюю цену ягоды

Лето этого года может неприятно удивить любителей черешни из-за рекордно высоких цен. Стоимость ягоды значительно превышает показатели 2024 года, на что повлияла, в частности, нестабильная погода.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает о ситуации.

Если в конце мая 2024 года цены на первую черешню стабилизировались на уровне 100-140 грн/кг, то в мае этого года на рынках уже фиксируют "космические" цифры — 1400-1500 грн/кг. Например, в Одессе, на легендарном "Привозе", заметили стоимость 1900 грн за черешню, что мгновенно вызвало возмущение в сети.

В некоторых магазинах ягоду даже продают порционно, поштучно или громоздко.

В июне 2024 года после начала массового сбора черешня стоила 40-70 грн/кг — это примерно в 20 раз дешевле, чем на старте сезона в 2025 году. Однако летом 2024-го ситуация тоже не была идеальной: из-за обильных дождей качество продукции значительно ухудшилось — ягоды трескались прямо на деревьях, и продавцы вынуждены были снижать цену, чтобы хоть как-то сбыть товар.

Напомним, что эта весна в Украине нанесла значительные потери для плодово-ягодных культур. Заморозки в апреле и мае особенно сильно повлияли, в частности на черешню, поставив под угрозу будущий урожай.

Итак, в начале сезона 2025 года имеем дело с рекордной ценой, поскольку стоимость популярной ягоды в несколько раз выросла по сравнению с прошлым годом. В то же время непогода повлияла на качество и предложение, что тоже сказалось на ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоит черешня в разных областях Украины и где дешевле.