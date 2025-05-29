Погода планирует "отдохнуть" от дождей: где не стоит ожидать осадков в ближайшее время (карта)

Узнайте актуальный прогноз вместе с "Телеграфом"

Погода в Украине 30 и 31 мая пройдет с дождем. В некоторых регионах возможны даже грозы.

Об этом рассказала синоптика Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA. Она говорит, что будет дождь не везде и не все время – погода также будет "брать выходные" от осадков.

"Не холодная погода, но немного влажная. В последующие двое суток в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Поэтому температура воспринимается несколько не так, как если бы было солнечно", — отметила она.

Погода в Украине 30 мая

В частности, в пятницу, 30 мая, кратковременные дожди ожидаются в большинстве регионов, за исключением западных. Ночью воздух будет прогреваться до +12…+14 градусов в центре, на севере и на юге, до +9…+11 градусов на западе и до +14…+16 градусов на востоке. Днем на большей части территории столбик термометра поднимется до отметки +22…+24 градуса. На востоке и юго-востоке на несколько градусов выше. Прохладнее всего будет на западе, до +17… +19 градусов.

Прогноз погоды в Украине 30 мая

Погода в Украине 31 мая

Так что первый "выходной" от осадков в погоду будет уже в субботу, 31 мая.

"Лишь на юго-востоке, а в дневные часы и на северо-западе страны местами возможны локальные кратковременные дожди", – предупредила Наталья и добавила, что второй "исходящий" дожди возьмут уже в июне.

Что касается температуры, то 31 мая прохладнее ночью будет на западе, где воздух будет прогреваться всего до +7… +9 градусов. Однако в дневные часы температурный фон по всей стране фактически сравнится и достигнет отметки +21…+24 градуса. Немного теплее будет на востоке.

Карта прогноза погоды 31 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в начале июня.