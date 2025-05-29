Фонд Андрея Матюхи поддержал создание футбольного поля для детей-сирот в Житомире

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве 24 мая состоялся благотворительный аукцион под названием "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы у детей-сирот было футбольное поле". Мероприятие было организовано с целью сбора средств на строительство современного футбольного поля и инклюзивной детско-спортивной площадки на территории Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Новый спортивный объект будет доступен как для воспитанников учреждения, так и для более чем шести тысяч детей из Житомирской области.

Инициаторами мероприятия выступили футбольный клуб "Динамо", Фонд Андрея Матюхи , Сборная журналистов Украины и информационное агентство "Центр новостей". Мероприятие продолжило серию подобных инициатив: в 2024 году при поддержке меценатов уже была построена спортивная площадка для детей-сирот во Львове.

"Делаем вклад в доступную спортивную инфраструктуру", — Фонд Андрея Матюхи

"Для нас важно поддерживать проекты, которые имеют чёткую социальную цель и создают реальные изменения. Спорт и физическая активность должны быть доступны каждому ребёнку — независимо от его обстоятельств. Именно поэтому мы присоединились к этой инициативе", — отметил Андрей Валерьевич Матюха , основатель фонда.

Во время аукциона были представлены ряд уникальных лотов, обладающих не только материальной, но и символической ценностью. Среди них — футболки с подписями игроков национальной сборной Украины Александра Зинченко и Ильи Забарного, футбольная форма ФК "Динамо" Киев, подписанная чемпионами Украины сезона 2024/2025, и футболка с автографами игроков ФК "Шахтёр", завоевавших Кубок Украины в том же сезоне.

Также среди лотов были мячи с подписями Андрея Шевченко и игроков сборной Украины, боксёрские перчатки от Виталия Кличко и Александра Усика, кроссовок теннисиста и военнослужащего Сергея Стаховского, а также коллекционная монета от абсолютного чемпиона мира по боксу.

Фонд Андрея Матюхи был создан в 2024 году для реализации системной поддержки Украины в условиях войны и восстановления. Основными направлениями работы фонда являются развитие спорта и образования для детей и молодёжи, укрепление обороноспособности, поддержка ветеранов, гуманитарная помощь и доступ к качественной медицине. Команда фонда сотрудничает с общинами, государственными учреждениями и партнёрами в Украине и за рубежом, поддерживая проекты, имеющие долгосрочный социальный эффект.