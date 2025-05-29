Фонд Андрія Матюхи підтримав створення футбольного поля для дітей-сиріт у Житомирі

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві 24 травня відбувся благодійний аукціон під назвою "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле". Захід був організований з метою зібрати кошти на будівництво сучасного футбольного поля та інклюзивного дитячо-спортивного майданчика на території Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Житомирі. Новий спортивний простір буде доступним як для вихованців закладу, так і для понад шести тисяч дітей з Житомирської області.

Ініціаторами заходу виступили футбольний клуб "Динамо", Фонд Андрія Матюхи , Збірна журналістів України та інформаційне агентство "Центр новин". Захід продовжив серію подібних ініціатив: у 2024 році за підтримки меценатів уже було збудовано спортивний майданчик для дітей-сиріт у Львові.

"Робимо внесок у доступну спортивну інфраструктуру", — Фонд Андрія Матюхи

"Для нас важливо підтримувати проєкти, які мають чітку соціальну мету і створюють реальні зміни. Спорт і фізична активність мають бути доступними для кожної дитини — незалежно від її обставин. Саме тому ми долучилися до цієї ініціативи", — зазначив Андрій Валерійович Матюха , засновник фонду.

Під час аукціону було представлено низку унікальних лотів, які мають не лише матеріальну, а й символічну цінність. Серед них — футболки з підписами гравців національної збірної України Олександра Зінченка та Іллі Забарного, футбольна форма ФК "Динамо" Київ, підписана чемпіонами України сезону 2024/2025, та футболка з автографами гравців ФК "Шахтар", які здобули Кубок України цього ж сезону.

Також серед лотів були м’ячі з підписами Андрія Шевченка та гравців збірної України, боксерські рукавички від Віталія Кличка й Олександра Усика, кросівка тенісиста і військовослужбовця Сергія Стаховського, а також колекційна монета від абсолютного чемпіона світу з боксу.

Фонд Андрія Матюхи було створено у 2024 році для реалізації системної підтримки України в умовах війни та відновлення. Основними напрямами роботи фонду є розвиток спорту й освіти для дітей і молоді, посилення обороноздатності, підтримка ветеранів, гуманітарна допомога та доступ до якісної медицини. Команда фонду співпрацює з громадами, державними установами та партнерами в Україні й за кордоном, підтримуючи проєкти, які мають довготривалий соціальний ефект.