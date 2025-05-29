Российская кампания по вербовке украинских подростков сорвана: СБУ действует на опережение, — эксперт

СБУ сорвала масштабную компанию российских спецслужб по вербовке украинских подростков для терактов и поджогов. Служба продолжает системную работу и действует на опережение. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

По мнению политолога, одна из главных задач украинской спецслужбы — предотвращать такие преступления. "На это направлена информационная кампания "Спали" ФСБшника", которая действует еще с декабря. Тогда Служба запустила чат-бот, и те подростки, которые вовремя обратились в СБУ, не сломали себе жизнь. Кроме того, именно благодаря этому проекту были спасены тысячи людей, которые могли стать жертвами терактов, и военная техника на сотни миллионов долларов", — констатирует эксперт.

Черненко акцентирует, что масштабный этап этой работы можно видеть на этой неделе. "СБУ провела общеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках информационной кампании "Спали" ФСБшника". Речь идет о продолжении глобальной и системной кампании по всей Украине, работающей и дающей результат. Уроки во всех школах – один из этапов этой кампании. Также СБУ постоянно ловит молодых диверсантов. На сегодняшний день уже задержали более 600 человек, которые по заданию России занимались поджогами, диверсиями и терактами. Следует сказать, что ответственности не избежал ни один поджигатель авто", — пишет экс-нардеп.

"Кроме того, что подразделения Службы воюют на фронте, в тылу значительные результаты в борьбе с россиянами демонстрирует контрразведка СБУ – одно из ключевых звеньев в структуре Малыша. И важно, что в таком случае речь идет именно о работе на опережение. Россия сделала огромную ставку на вербовку украинской молодежи и подростков. На это потратили сотни миллионов и усилия тысячи "спецов". Подростки были определены, как наиболее уязвимая категория, которая легко подпадает под чужое влияние и не может трезво оценить последствия своих действий. Их массовая вербовка должна была стать одним из ключевых факторов внутренней дестабилизации в нашей стране. Ставка не сыграла. Вернее, ей не дали сыграть в Службе безопасности", — резюмирует политолог.