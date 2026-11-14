Не только дети и уклонисты. Кого Россия вербует для диверсий в Украине

Среди целей вербовщиков – молодежь, военные в СОЧ и люди, уклоняющиеся от мобилизации

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Около 90% завербованных российскими спецслужбами – люди, которые ищут легкий заработок в сети. Чтобы привлечь их к сотрудничеству, россияне предлагают деньги, используют страх перед тюрьмой и выдают себя за представителей украинских спецслужб.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в правоохранительных органах, который объяснил схемы российской вербовки. Исполнителей диверсий на территории Украины россияне ищут в пабликах, где распространяют антигосударственные нарративы. Читайте больше в материале: Госизмена за 30 долларов, – как Россия вербует детей, уклонистов и патриотов для поджогов, диверсий и убийств

По словам собеседника, наиболее незащищенной является молодежь: желание финансовой независимости от родителей сочетается у несовершеннолетних с непониманием ответственности.

"Несмотря на то, что у молодежи все же достаточно высокий уровень критического мышления. Но у несовершеннолетних есть большое желание заработать, чтобы не зависеть от родителей, и одновременно с этим присутствует непонимание ответственности. Все это делает молодежь легкой мишенью", – отмечает источник в правоохранительных органах.

Вербовщики обращают внимание на активных участников каналов, связанных со срывом и уклонением от мобилизации. В частности, речь идет о пабликах, где в режиме реального времени отслеживают работу групп оповещения.

Россияне предлагают оплачиваемые задания самым активным участникам пабликов против мобилизации Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Там же своеобразная публика, настроенная против ТЦК, мобилизации. Россияне вступают в контакт с самыми активными пользователями таких пабликов и предлагают им разные задания. Конечно, за деньги, но одновременно они же видят, что это идеологически "их" люди", – объясняет источник в правоохранительных органах.

Друга категория, которую пытаются завербовать, – военнослужащие, самовольно оставившие воинские части (СЗЧ), и люди, уклоняющиеся от мобилизации. В таких случаях российские спецслужбы представляются сотрудниками СБУ или ГУР.

"Например, связываются с человеком и говорят, что они из СБУ и мы тебя сейчас либо посадим в тюрьму за СЗЧ, либо есть второй вариант – выполняй те задания, которые нужно. И люди принимают решение, что лучше сделать то, что говорят, чтобы не попасть в тюрьму. А вот патриотичных людей они пытаются вербовать именно "от ГУР"", – объясняет собеседник "Телеграфу" в правоохранительных органах.

Как сообщал "Телеграф", СБУ направляет платформе запросы на блокировку каналов, которые угрожают государственным интересам Украины.