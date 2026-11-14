Обычные стены уходят в прошлое: новая тенденция, которая захватывает дома

Для выразительного эффекта достаточно выделить одну стену в комнате

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Однотонные стены и популярная техника "сахара" уступают место декоративным покрытиям с эффектом жидкого перламутра. Они создают мягкие переливы, напоминающие шелк или нежную металлическую патину, и меняют вид в зависимости от освещения.

О тенденции в оформлении интерьеров пишет Dnevno.hr. Покрытия содержат мелкие светоотражающие частицы, а состав материала и способ нанесения позволяют получить как деликатный блеск, так и заметную рельефную фактуру.

Боковое освещение подчеркивает рельеф и переливы декоративного покрытия Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такую отделку предлагают использовать в спальнях: жемчужно-белый оттенок визуально расширяет пространство, шампань с золотистым отливом добавляет тепла, а серебристо-серый сочетается с современной мебелью и холодной палитрой. Для небольших комнат рекомендуют светлые тона с умеренным блеском. Остальные стены можно оставить нейтральными и матовыми.

Подготовка требует внимания: мерцающий слой подчеркивает трещины и неровности. Со стены удаляют непрочную краску и пыль, устраняют повреждения, при необходимости шпаклюют и шлифуют поверхность, затем наносят подходящий грунт. Каждый слой должен полностью высохнуть. Покрытие распределяют тонко: дугообразные движения создают подобие шелковых складок, перекрестные добавляют динамики. Перед работой рекомендуют сделать пробный участок и оценить его при дневном и искусственном свете.

Как сообщал "Телеграф", микроцемент называют одним из трендов 2027 года и альтернативой традиционному напольному покрытию. Обновить интерьер можно без полного демонтажа старого покрытия, но есть важное условие.