Не спешите класть бананы в холодильник: простой трюк поможет дольше их сохранить

Соседство с другими фруктами тоже влияет на спелость вашего запаса

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Чтобы бананы дольше оставались упругими, плотно оберните их плодоножки пищевой пленкой или фольгой. Лучше всего этот прием подходит для уже желтых, но еще плотных плодов без многочисленных темных точек.

Почему такая обертка работает и как хранить бананы дома, рассказывает "Телеграф". Даже после сбора они выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание: крахмал в мякоти превращается в сахара, поэтому плод становится слаще, ароматнее и мягче.

Пленка или фольга ограничивает газообмен и потерю влаги в месте среза, хотя этилен продолжает выделяться и через кожуру. Небольшим кусочком материала закройте верхушку грозди вместе со срезом, оставив сами плоды открытыми. Если разделили гроздь, оберните каждую плодоножку отдельно, не надрывая кожуру. Оторвав один банан, поправьте обертку на остальных.

После разделения грозди плодоножку каждого банана оборачивают отдельно Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Держите бананы в сухом месте при комнатной температуре, подальше от солнечного подоконника и плиты: тепло ускоряет созревание. Яблоки и груши тоже лучше отодвинуть – они выделяют этилен. Не придавливайте бананы тяжелыми фруктами, чтобы на мякоти не появлялись ушибленные участки.

Уже спелые плоды можно переложить в холодильник: кожура потемнеет, зато мякоть дольше будет сохранять плотность. Зеленые оставьте дозревать при комнатной температуре, поскольку холод нарушает этот процесс. Очень мягкие бананы без признаков порчи используйте для оладий или смузи.

Как сообщал "Телеграф", лимоны в отделении холодильника для овощей и фруктов останутся свежими несколько недель.