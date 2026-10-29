Деньги киевлян – компании с российским следом: как "Плутон ИС" годами получает контракты от метро и "Киевпасстранса"

Кто владеет компанией и что о ней известно

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Компания "Плутон ИС" годами получает многомиллионные контракты от КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Фирма со львовской регистрацией и запорожскими корнями уже успела выиграть тендеры на сумму более 700 млн грн.

При этом предприятие еще недавно имело проблемы с СБУ из-за вероятных связей с Россией. Более того, компания "Плутон ИС" фигурировала в уголовном производстве относительно возможного хищения средств во время строительства столичного метро.

История фирмы и ее деловых связей поднимает вопрос о том, насколько тщательно коммунальные предприятия проверяют контрагентов, получающих средства из городского бюджета. Детальнее о том, кто получает сотни миллионов от киевских коммунальщиков, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

ООО "Плутон ИС" годами получает большие контракты от КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен", выиграв тендеров на общую сумму более 700 млн грн (в том числе 138,6 млн грн от метрополитена только в этом году).

выиграв тендеров на общую сумму более 700 млн грн (в том числе 138,6 млн грн от метрополитена только в этом году). СБУ расследовала деятельность группы компаний "Плутон" из-за поставки оборудования оккупационным властям на ВОТ Запорожской области, общих владельцев с российским АО "ЭТК "Плутон" и наличие у российского филиала лицензий на обслуживание ВПК РФ.

После начала полномасштабной войны в пользу российского предприятия, по версии следствия, было выведено 829,2 тыс. евро, а также заключено фиктивное соглашение о переводе долга, что позволило избежать оплаты более 13 млн грн пени в бюджет Украины. Окончательно эти факты следствие должно доказать в суде.

что позволило избежать оплаты более 13 млн грн пени в бюджет Украины. Окончательно эти факты следствие должно доказать в суде. "Плутон ИС" фигурирует в расследовании и по транзиту 356,4 млн грн бюджетных средств через ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с последующим выводом 1,14 млн евро на счета иностранных фиктивных компаний.

с последующим выводом 1,14 млн евро на счета иностранных фиктивных компаний. Несмотря на уголовные производства, изъятые во время обысков российские печати и паспорта и риски связей с агрессором, столичные КП продолжают заключать с "Плутон ИС" новые соглашения.

От Запорожья до Львова: кто владеет "Плутон ИС"

ООО "Плутон ИС" до октября 2022 года было "прописано" в Запорожье, где размещались производственные мощности предприятия. В настоящее время компания зарегистрирована во Львове. Среди ее крупнейших заказчиков – КП "Киевпасстранс", а в последнее время значительные суммы начал перечислять и "Киевский метрополитен".

Только в этом году общество победило в тендерах столичной подземки на 138,6 млн грн: 24,4 млн грн компания получит за проектную документацию на капремонт электроподстанций, а 114,2 млн грн – за поставки выпрямителей.

Владельцы "Плутон ИС" — Олег Зубков и Татьяна Овсяникер. Последняя – жена Дмитрия Овсяникера, который был единственным владельцем компании до 2024 года.

В то же время бизнес-связи этой группы не ограничиваются Украиной. Овсяникер был владельцем ЧАО "Плутон", среди его партнеров в этой фирме – россиянин Владимир Осипов. Этим предприятием, согласно данным YouControl, Овсяникер и сейчас владеет в партнерстве с россиянином.

Еще в 2023 году СБУ начала расследовать деятельность группы компаний "Плутон". В частности, Служба безопасности установила, что продукцию группы компаний якобы завозят оккупационные власти для восстановления объектов энергетики на оккупированной части Запорожской области. Делается это через российскую "Электротехническую компанию "Плутон", среди владельцев которой был тот самый Дмитрий Овсяникер.

Сведения об учредителях. Данные YouControl

В СБУ также выяснили, что уже после начала полномасштабной войны в пользу российского предприятия якобы вывели 829,2 тыс. евро.

"Во избежание уплаты в бюджет Украины пени (свыше 13 млн грн) за нарушение сроков расчетов по импортному контракту № 18-09-2020 от 18.09.2020 с британской компанией "AVL REACH LIMITED", аффилированные предприятия "AVL REACH LIMITED" и АО "ЭТК "Плутон" заключили фиктивное Соглашение о переводе долга от 14.02.2022. По этому соглашению должником перед ООО "Плутон ИС" вместо британской компании стало российское АО "ЭТК "Плутон". В результате введенных законодательных ограничений и санкций это сделало невозможным возврат средств или поставку товара в Украину", – говорится в материалах производства.

Российская структура платит миллионные налоги в бюджет РФ и имеет лицензии, позволяющие обслуживать предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Отдельный эпизод, описанный в судебных документах, касается урегулирования задолженности компании перед казахстанским предприятием АО "Костанайские минералы". Украинское ООО "Плутон ИС" в рамках мирового соглашения бесплатно экспортировало в Казахстан свое оборудование — выпрямители. Таким образом, украинские активы могли использоваться для урегулирования обязательств российского бизнеса.

Фрагмент судебного документа относительно ООО "Плутон ИС"

На возможные связи с российскими предприятиями указывают и материалы обыска, проведенного 9 ноября 2023 года по месту фактического расположения ЧАО "Плутон" и ООО "Плутон ИС" в Запорожье на улице Новостроек, 5.

Среди изъятых предметов и документов были обнаружены печати российских предприятий (в частности АО "Электротехническая компания "Плутон""), документы российского юридического лица, копии паспорта гражданина РФ, нотариальная доверенность и письмо украинской компании от 27 января 2023 года.

Однако на связи с россиянами, похоже, не обращают внимания ни в "Киевском метрополитене", ни в "Киевпасстрансе".

Скандал вокруг строительства метро на Виноградарь

След "Плутон ИС" также остался в деле о миллиардном авансе на строительство метро на Виноградарь. Правоохранители установили схему движения средств: КП "Киевский метрополитен" перечислило ОАО "Киевметрострой" аванс в размере 4 млрд грн. Из этой суммы 1,7 млрд грн "Киевметрострой" разместил на депозите в "Укргазбанке", получив 139 млн грн процентного дохода.

Согласно версии следствия, часть аванса (365,8 млн грн) "Киевметрострой" перечислил ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" якобы за оборудование, которое так и не поставили. Из этой суммы 356,4 млн грн направили на счет ООО "Плутон ИС" – якобы за комплектующие.

После этого "Плутон ИС" перечислило 1,14 млн евро иностранной компании "AVL Reach Limited", которую в материалах связывают со счетом в латвийском банке AS "Rietumu Banka". Оттуда деньги передавали предприятиям в Великобритании, Чехии и Гонконге. Иностранные компании имеют признаки фиктивности, а направления их деятельности не совпадают с указанными в договорах и назначениях платежей. Поэтому есть подозрение, что их использовали только для маскировки реального маршрута движения средств.

Схема на строительстве метро на Виноградарь. Инфографика "Телеграфа"

Однако такая ситуация не помешала "Киевскому метрополитену" и дальше подписывать контракты с "Плутон ИС". Последние договоры от КП "Киевский метрополитен" подписал главный инженер Виктор Малеваный, а от "Плутон ИС" подпись поставил генеральный директор Евгений Овсяникер — сын Татьяны и Дмитрия Овсяникеров.

Контракт КП "Киевский метрополитен" с ООО "Плутон ИС". Скриншот

Ситуация вокруг "Плутон ИС" поднимает сразу несколько важных вопросов:

Насколько прозрачно коммунальные предприятия проверяют компании, которым доверяют сотни миллионов гривен бюджетных средств?

Исследовали ли клиенты корпоративные связи поставщика и обстоятельства его деятельности в рамках международной группы?

Проверяли ли они риски, связанные с предыдущими хозяйственными операциями компании?

Ключевая проблема заключается не только в том, сколько денег получает компания из городского бюджета, но и в том, достаточно ли проверяют ее деловую историю, корпоративные связи и реальность операций, за которые платят киевляне.

Редакция "Телеграфа" обратилась с запросом к КП "Киевпасстранс", КП "Киевский метрополитен" и ООО "Плутон ИС" с просьбой предоставить комментарии по приведенным в публикации фактам. К моменту выхода материала ответов мы не получили. Продолжение следует…