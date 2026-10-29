Ко вниманию водителей: за какие номера сейчас можно получить штраф до 5100 грн
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Попытка схитрить с номерами заканчивается штрафами и изъятием удостоверения
В Хмельницком водитель Tesla Model Y установил купленные в соцсетях военные номера, чтобы избегать автоматической фиксации превышения скорости. После огласки автомобиль разыскали, а его владельца – действующего военнослужащего – привлекли к административной ответственности.
О результатах проверки сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Среди нарушений зафиксировали не только незаконно установленный номерной знак ВСУ, но и нарушения, касающиеся права управления, а также отсутствие регистрационного документа на автомобиль.
Какие штрафы предусмотрены за такие нарушения
За незаконную установку военных и других специальных номерных знаков предусмотрен отдельный штраф – 2550 грн. Речь идет о знаках ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, а также дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, пользующихся полным или частичным иммунитетом.
За повторное в течение года нарушение штраф составляет 5100 грн с лишением права управления сроком от трех до шести месяцев.
Отметим – в сети есть десятки предложений приобрести как сувенирные номера, так и похожие на настоящие. Цены начинаются от 290 грн.
Как сообщал "Телеграф", за использование аварийной сигнализации в знак благодарности водителю может грозить штраф 510 грн. Перечень ситуаций, когда ее можно использовать, четко определен.