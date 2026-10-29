Укр

Ко вниманию водителей: за какие номера сейчас можно получить штраф до 5100 грн

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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За незаконную установку некоторых номерных знаков водителям грозят штрафы Новость обновлена 29 октября 2026, 07:56
За незаконную установку некоторых номерных знаков водителям грозят штрафы

Попытка схитрить с номерами заканчивается штрафами и изъятием удостоверения

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В Хмельницком водитель Tesla Model Y установил купленные в соцсетях военные номера, чтобы избегать автоматической фиксации превышения скорости. После огласки автомобиль разыскали, а его владельца – действующего военнослужащего – привлекли к административной ответственности.

О результатах проверки сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Среди нарушений зафиксировали не только незаконно установленный номерной знак ВСУ, но и нарушения, касающиеся права управления, а также отсутствие регистрационного документа на автомобиль.

Какие штрафы предусмотрены за такие нарушения

За незаконную установку военных и других специальных номерных знаков предусмотрен отдельный штраф – 2550 грн. Речь идет о знаках ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, а также дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, пользующихся полным или частичным иммунитетом.

Мужчина в военной форме и светоотражающем жилете держит черный номерной знак у задней части белой Tesla
Проверка подтвердила незаконное использование военных номеров на частной Tesla

За повторное в течение года нарушение штраф составляет 5100 грн с лишением права управления сроком от трех до шести месяцев.

Отметим – в сети есть десятки предложений приобрести как сувенирные номера, так и похожие на настоящие. Цены начинаются от 290 грн.

Скриншот продажи военных номеров
Военные номерные знаки продают онлайн, но их незаконная установка карается штрафом
Скриншот объявлений с номерными знаками, среди которых таблички с трезубцем, надписью "ВАШ ПОЗИВНИЙ" и "САНТА"
В сети продают военные номерные знаки, в том числе похожие на настоящие

Как сообщал "Телеграф", за использование аварийной сигнализации в знак благодарности водителю может грозить штраф 510 грн. Перечень ситуаций, когда ее можно использовать, четко определен.

Теги:
#Штраф #Номера