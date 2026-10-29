Некоторым пенсионерам доплатят к пенсии в ноябре: кому должны добавить деньги и сколько

Возрастные надбавки начисляют автоматически, однако право на них имеют не все пенсионеры

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Пенсии в ноябре будут начислять, как и прежде, однако некоторые могут рассчитывать на автоматические надбавки. Речь идет о пенсионерах, достигших определенного возраста.

Кто получает надбавку за возраст и какое есть условие

Пенсионный фонд выплачивает компенсационную выплату тем пенсионерам, которым больше 70 лет:

От 70 до 74 лет – 300 грн

От 75 до 79 лет – 456 грн

От 80 лет и старше – 570 грн.

Но не все знают о важном условии: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 (со всеми надбавками). Важно, что когда пенсионеру исполняется, например, 75 лет, новая надбавка не добавляется к старой, а заменяет ее.

Доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.

Доплата на содержание нетрудоспособных членов семьи

Неработающие военные пенсионеры за выслугу лет и неработающие люди с инвалидностью могут ежемесячно получать доплату – 1 297,50 грн за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на их иждивении. Доплату назначают, если эти члены семьи не получают собственной пенсии или социальных выплат. Сумма составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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