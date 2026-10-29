В "АТБ" действуют большие скидки: что для стирки и уборки стало дешевле

По акции можно сэкономить до 270,50 грн на капсулах для стирки Ariel Color.

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До 3 ноября в "АТБ" действуют скидки на средства для стирки, уборки и ухода за волосами. Самая большая среди представленных предложений – 49% на кондиционер Silan.

Об акционных ценах рассказывает "Телеграф". Скидки на товары из подборки составляют от 27% до 49%.

Подробнее об этом в материале: "В "АТБ" снизили цены на кофе, мясо, сладости и бытовую химию: на какие товары действует скидка до 50% на этой неделе".

Silan "Небесна свіжість" / "Сенсітів та дитячий", 1,408 л, стоит 136,90 грн вместо 269,90 грн: экономия – 133 грн.

Ariel Color "Екстрасила очищення", 10 капсул по 24,5 г, продают за 175,90 грн вместо 321,30 грн – на 145,40 грн дешевле. Ariel Color, 19 капсул, стоит 327,90 грн вместо 598,40 грн: экономия – 270,50 грн. Обе скидки – 45%.

Шампуни Gliss Kur Oil Nutritive и Gliss Kur Ultimate Repair для очень поврежденных и сухих волос, по 400 мл, подешевели на 36%: с 234,50 до 149 грн.

Bref Activ для унитаза стоит 60,90 грн вместо 109,00 грн (-44%), спрей против жира GALAX das PowerClean – 70,50 грн вместо 113,00 грн (-37%), а средство для мытья посуды Fairy – 108,50 грн вместо 148,90 грн (-27%).

В "АТБ" до 3 ноября действуют скидки на средства для стирки и уборки

Акция в "АТБ" распространяется на шампуни Gliss Kur для сухих и поврежденных волос

Ранее "Телеграф" также рассказывал, почему в одних магазинах "АТБ" есть Coca-Cola и Pepsi, а в других наблюдается дефицит этих напитков. Секрет раскрыл один из сотрудников сети.