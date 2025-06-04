Оккупанты превратили его в грязную лужу: в Украине исчезает уникальное Чистое озеро (фото)

Водоем во время оккупации превратился в грязную лужу и рискует исчезнуть

Чистое озеро — местная достопримечательность Северодонецка. Когда-то этот водоем был настоящей жемчужиной города и любимым местом отдыха местных жителей. Однако теперь, во время российской оккупации озеро превратилось в грязную лужу, а захватчики совершенно не заинтересованы в том, чтобы его сохранить.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит уникальное Чистое озеро, которое может навсегда исчезнуть с карты Украины.

Чистое озеро до оккупации россиян

Чистое озеро во время оккупации Северодонецка

До начала полномасштабной войны уникальное Чистое озеро в Северодонецке было одним из любимых мест отдыха местных жителей. Здесь была красивая ухоженная территория, чистая воды и пляжи, обитали лебеди и другие птицы.

Этот водоем был создан искусственно в 1950-х годах и пользовался популярностью среди горожан и гостей Северодонецка. Осенью 2022 года активисты планировали провести комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению озера. Однако полномасштабное вторжение РФ и оккупация населенного пункта перечеркнула все эти планы.

Теперь Чистое озеро в Северодонецке — это скорее грязная лужа, которая вероятно высохнет полностью во время летней жары. Свежие кадры, снятые в январе 2025 года тому подтверждение. Оккупанты превратили когда-то красивый водоем в лужу, к которой неприятно приближаться.

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