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Окупанти перетворили його на брудну калюжу: в Україні зникає унікальне Чисте озеро (фото)

Автор
Галина Струс
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Чисте озеро колись було справжньою перлиною Сєвєродонецька
Чисте озеро колись було справжньою перлиною Сєвєродонецька. Фото Колаж "Телеграф"

Водойма під час окупації перетворилася на брудну калюжу і ризикує зникнути

Чисте озеро — місцева визначна пам’ятка Сєвєродонецька. Колись це водоймище було справжньою перлиною міста та улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. Однак тепер, під час російської окупації, озеро перетворилося на брудну калюжу, а загарбники зовсім не зацікавлені в тому, щоб його зберегти.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає унікальне Чисте озеро, яке може назавжди зникнути з карти України.

Чисте озеро, Сєвєродонецьк
Чисте озеро до окупації росіян

Чисте озеро під час окупації Сєвєродонецька

До початку повномасштабної війни унікальне Чисте озеро у Сєвєродонецьку було одним із улюблених місць відпочинку місцевих мешканців. Тут була красива доглянута територія, чиста вода та пляжі, жили лебеді та інші птахи.

Чисте озеро, Сєвєродонецьк

Ця водойма була створена штучно в 1950-х роках і користувалася популярністю серед городян і гостей Сєвєродонецька. Восени 2022 року активісти планували провести комплекс заходів щодо збереження та відновлення озера. Однак повномасштабне вторгнення РФ та окупація населеного пункту перекреслили всі ці плани.

Чисте озеро, Сєвєродонецьк
Чисте озеро, Сєвєродонецьк

Тепер Чисте озеро в Сєвєродонецьку — це скоріше брудна калюжа, яка, ймовірно, висохне повністю під час літньої спеки. Свіжі кадри, зняті у січні 2025 року, в підтвердження цього. Окупанти перетворили колись гарне водоймище на калюжу, до якої неприємно наближатися.

Чисте озеро, Сєвєродонецьк
Чисте озеро, Сєвєродонецьк

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрапити до унікальної локації Озеро-кит на Житомирщині. Чудове місце для відпочинку подалі від міської метушні.

Теги:
#Сєвєродонецьк #Окупація #чисте озеро