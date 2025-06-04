Окупанти перетворили його на брудну калюжу: в Україні зникає унікальне Чисте озеро (фото)

Водойма під час окупації перетворилася на брудну калюжу і ризикує зникнути

Чисте озеро — місцева визначна пам’ятка Сєвєродонецька. Колись це водоймище було справжньою перлиною міста та улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. Однак тепер, під час російської окупації, озеро перетворилося на брудну калюжу, а загарбники зовсім не зацікавлені в тому, щоб його зберегти.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає унікальне Чисте озеро, яке може назавжди зникнути з карти України.

Чисте озеро до окупації росіян

Чисте озеро під час окупації Сєвєродонецька

До початку повномасштабної війни унікальне Чисте озеро у Сєвєродонецьку було одним із улюблених місць відпочинку місцевих мешканців. Тут була красива доглянута територія, чиста вода та пляжі, жили лебеді та інші птахи.

Ця водойма була створена штучно в 1950-х роках і користувалася популярністю серед городян і гостей Сєвєродонецька. Восени 2022 року активісти планували провести комплекс заходів щодо збереження та відновлення озера. Однак повномасштабне вторгнення РФ та окупація населеного пункту перекреслили всі ці плани.

Тепер Чисте озеро в Сєвєродонецьку — це скоріше брудна калюжа, яка, ймовірно, висохне повністю під час літньої спеки. Свіжі кадри, зняті у січні 2025 року, в підтвердження цього. Окупанти перетворили колись гарне водоймище на калюжу, до якої неприємно наближатися.

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