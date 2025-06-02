Озеро-кит или Скифское озеро на Житомирщине: как попасть в уникальную локацию вдали от городской суеты (фото)

Здесь можно отдохнуть от хлопот и полюбоваться красивой природой

В Украину пришло лето — время отпусков, веселых уикендов и отдыха. Пока синоптики обещают радикальное потепление после холодного мая, самое время планировать отдых в интересных локациях. Одной из таких локаций в вашем путеводителе может стать Озеро-кит или Скифское озеро на Житомирщине.

Этот удивительный природный водоем находится в лесу около села Левков в 18 километрах от областного центра, пишет издание "Первый Житомирский". Если посмотреть на фото сверху, можно заметить, что озеро по форме напоминает кита.

Именно поэтому туристы его и окрестили, как Озеро-кит. А вот местные жители называют водоем Скифским озером, так как во время археологических раскопок в этой местности, исследователи находили предметы быта эпохи скифов.

Как рассказал староста села Левков Александр Подорожный, до полномасштабной войны это место было очень популярным среди туристов. Люди приезжали сюда с палатками на все выходные. Однако теперь количество гостей локации уменьшилось.

Попасть на эту локацию можно на своем автомобиле, проложив путь от Житомира к селу Левков, а потом еще два километра по лесной дороге. Также добраться можно автобусом Житомир-Дымарка. От конечной автобусной остановки в селе Левков нужно пройти 2 километра по лесной дороге.

Для отдыхающих здесь местные лесники обустроили беседки, лавочки, домик для ночевки и условия кемпинга. Известно, что глубина озера составляет 3-4 метра. Через водоем есть красивый деревянный мостик к острову посредине, так что не только отдохнете, но еще и сделаете много красивых фото.

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