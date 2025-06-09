Вода на ощупь, как шелк. На Ровенщине есть уникальное глицериновое озеро, как туда попасть

Белое озеро находится в 173 километрах от Ровно

Белое озеро — уникальный водоем в Ровенской области, который привлекает не только красивой природой и пейзажами, но и невероятно чистой глицериновой водой. Этот место в народе называют Озером молодости, так как вода здесь имеет целебные свойства, уверены местные жители.

"Телеграф" расскажет подробнее о Белом озере и его необычной воде. Также делимся, как добраться к этому месту отдыха и какие здесь цены на туристические услуги.

Белое озеро. Фото https://www.instagram.com/white.lakee/

Белое озеро — в чем его особенность

Белое озеро расположено в Варашском районе Ровенской области, за 173 километра от областного центра. Природный водоем находится посреди леса, а вода здесь по составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевая. Она содержит фосфор, сероводород и до 6,37 мг/л глицерина. Именно глицерин делает воду в Белом озере такой шелковистой на ощупь.

Белое озеро. Фото: https://karpatium.com.ua/

И вообще, как пишет Википедия, Белое озеро — единственное в Украине с таким повышенным содержанием глицерина в воде, поэтому обладает чрезвычайно целебными свойствами. Среди местных жителей ходят легенды, что вода из этого озера омолаживает, заживляет раны и делает кожу здоровой.

Отдых на Белом озере в Ровенской области популярный не только среди местных, сюда приезжают люди и с других областей. Это место отлично подойдет для тех, кто ценит тишину, шум леса и красивые природные пейзажи.

С развитием этой туристической локации, для отдыхающих предлагают некоторые виды развлечений и релакса. На Белом озере нет экстремальных развлечений, однако можно поплавать на лодках и катамаранах, посетить баню или чаны, поесть в полевой кухне. А переночевать можно, либо в палатках, либо в уютных домиках со всеми благами цивилизации.

Белое озеро. Фото https://www.instagram.com/white.lakee/

Как добраться до Белого озера?

Доехать до Белого озера можно маршрутками. Сначала из Ровно в Вараш, а потом из Вараша к селу Рудка. Оттуда уже пешком непосредственно через лес к водоему.

Можно ехать своим авто по трассе Варшавка (трасою Е373). Однако будьте готовы, что последние километров 25 дороги к озеру будут затруднительны. Дорога там не очень хорошая, и ехать нужно максимально осторожно.

Цены на ночевку в домиках

Для туристов на Белом озере предлагают арендовать домики на турбазе "Холодок". Цена домика на компанию из 6 людей составляет 3000 грн/сутки, есть также номер за 2500 грн/сутки. Аренда однокомнатного домика на 2-3 людей составляет 1500 грн/сутки. Цены также могут меняться и зависеть от дня недели — в выходные обычно дороже. А бронировать нужно заранее.

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