Вода на дотик, як шовк. На Рівненщині є унікальне гліцеринове озеро, як туди потрапити

Біле озеро знаходиться за 173 кілометри від Рівного

Біле озеро — унікальне водоймище в Рівненській області, яке приваблює не лише мальовничою природою та пейзажами, а й неймовірно чистою гліцериновою водою. Це місце у народі називають Озером молодості, оскільки вода тут має цілющі властивості, впевнені місцеві жителі.

"Телеграф" розповість докладніше про Біле озеро та його незвичайну воду. Також ділимося, як дістатися до цього місця відпочинку і які тут ціни на туристичні послуги.

Біле озеро. Фото https://www.instagram.com/white.lakee/

Біле озеро — у чому його особливість

Біле озеро розташоване у Варашському районі Рівненської області, за 173 кілометри від обласного центру. Природна водойма знаходиться посеред лісу, а вода тут за складом гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва. Вона містить фосфор, сірководень та до 6,37 мг/л гліцерину. Саме гліцерин робить воду в Білому озері такою шовковистою на дотик.

Біле озеро. Фото: https://karpatium.com.ua/

І взагалі, як пише Вікіпедія, Біле озеро — єдине в Україні з таким підвищеним вмістом гліцерину у воді, тому має надзвичайно цілющі властивості. Серед місцевих жителів ходять легенди, що вода з цього озера омолоджує, загоює рани та робить шкіру здоровою.

Відпочинок на Білому озері на Рівненщині популярний не лише серед місцевих, сюди приїжджають люди і з інших областей. Це місце чудово підійде для тих, хто цінує тишу, шум лісу та красиві природні краєвиди.

З розвитком цієї туристичної локації, для відпочиваючих пропонують деякі види розваг та релаксу. На Білому озері немає екстремальних розваг, проте можна поплавати на човнах та катамаранах, відвідати лазню чи чани, поїсти у польовій кухні. А переночувати можна або в наметах, або в затишних будиночках з усіма благами цивілізації.

Біле озеро. Фото https://www.instagram.com/white.lakee/

Як дістатися до Білого озера?

Доїхати до Білого озера можна маршрутками. Спочатку з Рівного до Вараша, а потім із Вараша до села Рудка. Звідти вже пішки безпосередньо через ліс до водойми.

Можна їхати своїм авто трасою Варшавка (трасою Е373). Однак будьте готові, що останні 25 кілометрів дороги до озера будуть скрутні. Дорога там не дуже хороша, і треба їхати максимально обережно.

Ціни на ночівлю в будиночках

Для туристів на Білому озері пропонують орендувати будиночки на турбазі "Холодок". Ціна будиночка на компанію з 6 людей складає 3000 грн/доба, є варіант за 2500 грн/добу. Оренда однокімнатного будиночка на 2-3 особи складає 1500 грн/доба. Ціни також можуть змінюватися і залежати від дня тижня — у вихідні зазвичай дорожче. А бронювати треба заздалегідь.

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