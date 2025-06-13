Огурцы станут горькими из-за этой ошибки: что нельзя делать в июне для хорошего урожая

Особое внимание следует уделить поливу растений

Огурцы довольно требовательная огородная культура, их следует защищать от пожелтения, а также правильно поливать, чтобы избежать горечи. Многие огородники совершают в июне, когда температура воздуха заметно повышается, одну ошибку, которая может испортить вкус огурцов.

Горечь в любимых летних овощах появляется из-за кукурбитацина. В материале Actualno рассказали, почему это вещество накапливается в огурцах.

Почему огурцы растут горькими и как этого избежать

В начале лета многие огородники совершают ошибку в поливе. Дело в том, что в июне повышается температура воздуха и почва начинает быстро терять влагу, а это губительно для огурцов и других культур. И дабы не потерять урожай, многие начинают поливать огурцы чаще и делают это в дневное время.

Этого делать нельзя, потому что холодная вода, которая попадает на листья под палящим солнцем, вызывает ожоги, в результате культура испытывает сильный стресс. Резкое изменение температуры может замедлить рост огурцов и спровоцировать выработку кукурбитацина.

Как поливать огурцы, чтобы они не выросли горькими

Как этого избежать? В первую очередь, поливайте овощи только ранним утром или вечером (после 18:00) и вода должна быть теплой, а лить нужно не на листья, а под корень.

В июне огурцы желательно поливать каждые 2-3 дня, если солнце сильно греет, то каждый день. Но для лучшей защиты от жары можно также использовать мульчу (скошенную траву или солому).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда скручиваются листья огурцов. Есть несколько действенных лайфхаков, которые помогут.