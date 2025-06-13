Огірки стануть гіркими через цю помилку: що не можна робити у червні для гарного врожаю

Особливу увагу слід приділити поливу рослин

Огірки досить вимоглива городня культура, їх слід захищати від пожовтіння, а також правильно поливати, щоб уникнути гіркоти. Багато городників в червні, коли температура повітря помітно підвищується, роблять одну помилку, яка може зіпсувати смак огірків.

Гіркота в улюблених літніх овочах з’являється через кукурбітацин. У матеріалі Actualno розповіли, чому ця речовина накопичується в огірках.

Чому огірки ростуть гіркими і як цього уникнути

На початку літа багато городників роблять помилку в поливі. Річ у тому, що в червні підвищується температура повітря і ґрунт починає швидко втрачати вологу, а це згубно для огірків та інших культур. І щоб не втратити врожай, багато хто починає поливати огірки частіше і роблять це в денний час.

Цього робити не можна, тому що холодна вода, яка потрапляє на листя під палючим сонцем, викликає опіки, в результаті культура зазнає сильного стресу. Різка зміна температури може сповільнити зростання огірків і спровокувати вироблення кукурбітацину.

Як поливати огірки, щоб вони не виросли гіркими

Як цього уникнути? В першу чергу, поливайте овочі тільки рано-вранці або ввечері (після 18:00) і вода повинна бути теплою, а лити воду потрібно не на листя, а під корінь.

У червні огірки бажано поливати кожні 2-3 дні, якщо сонце сильно гріє, то кожен день. Але для кращого захисту від спеки можна використовувати мульчу (скошену траву або солому).

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, коли скручується листя огірків. Є кілька дійових лайфхаків, які допоможуть.