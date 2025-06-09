Листья огурцов больше не будут желтеть: чем их нужно поливать

Защитите свой урожай

Желтые листья на огурцах сигнализируют о проблемах, которые могут ухудшить качество будущего урожая. Причин его появления может быть несколько: и грибковые заболевания, и неправильный полив, и неблагоприятная температура. Однако есть способ, как помочь

Вас спасет бюджетный, но действенный раствор, который предотвратит появление желтых листьев на огурцах. Рецептом поделились в телеграм-канале "Современная дача".

Как защитить листья огурцов от пожелтения

Что понадобится:

сода – 1 ст. л.;

вода – 10 л.

Как применять:

Соду разводим в воде. Этим раствором поливаем посадки. Так вы сможете предотвратить появление желтых листьев на огурцах. А если оно уже появилось, растение спасет кефир. 2 литра кефира разводим в ведре воды. Переливаем жидкость в пульверизатор и опрыскиваем огурцы.

Фото: freepik

Опрыскивать огурцы следует утром или вечером – не стоит делать это в жару. Повторять процедуру следует один раз в неделю.

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