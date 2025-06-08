Не только из-за нехватки воды: почему скручиваются листья огурцов и как спасти урожай

Есть несколько распространенных причин скручивания листьев огурцов

Очень часто при выращивании огурцов огородники сталкиваются с проблемой скручивания листьев. Причин может быть много, в частности, неправильный полив овощей, но не только.

Если своевременно не среагировать на скручивание листьев огурцов, то можно потерять весь урожай. Издание Actulano.com рассказало, почему такое происходит, и как поступать в такой ситуации.

Почему скручиваются листья огурцов

Если листья огурцов скручиваются вверх, это может свидетельствовать о нехватке полезных веществ у овощей. Речь идет о таких микроэлементах, как калий, кальций, цинк, азот и магний. Такое может случиться из-за того, что вы не подготовили землю к посадке или внесли недостаточно удобрений, когда овощ активно развивался.

Листья огурцов скручиваются, фото "Мой сад"

Листья огурцов также скручиваются наружу из-за различных болезней, например мучнистой росы. На поверхности можно увидеть белый налет, чёрные или светлые пятна, полоски. Также насаждения желтеют и засыхают. Такое же следствие могут повлечь за собой атаки вредителей — белокрылки и тли.

Частой причиной скручивания листьев является нехватка воды. Когда на дворе жарко, влага быстрее испаряется. Тогда листья начинают сохнуть и скручиваться. Также это может происходить из-за густой посадки.

Советы

Питайте огурцы настоем куриного помета или мочевины, когда видите, что они начинают скручиваться.

Поливайте овощи достаточно, особенно в жаркий сезон. Делать это нужно рано утром или поздно вечером, чтобы растение не получило ожоги под прямыми солнечными лучами.

Можно установить конструкции для защиты растений от солнечных лучей. Сейчас существует много различных вариантов, которые вы можете выбрать под свои условия.

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