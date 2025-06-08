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Не только из-за нехватки воды: почему скручиваются листья огурцов и как спасти урожай

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Как решить проблему скручивания листьев огурцов Новость обновлена 08 июня 2025, 09:16
Как решить проблему скручивания листьев огурцов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть несколько распространенных причин скручивания листьев огурцов

Очень часто при выращивании огурцов огородники сталкиваются с проблемой скручивания листьев. Причин может быть много, в частности, неправильный полив овощей, но не только.

Если своевременно не среагировать на скручивание листьев огурцов, то можно потерять весь урожай. Издание Actulano.com рассказало, почему такое происходит, и как поступать в такой ситуации.

Почему скручиваются листья огурцов

Если листья огурцов скручиваются вверх, это может свидетельствовать о нехватке полезных веществ у овощей. Речь идет о таких микроэлементах, как калий, кальций, цинк, азот и магний. Такое может случиться из-за того, что вы не подготовили землю к посадке или внесли недостаточно удобрений, когда овощ активно развивался.

Что делать, когда скручиваются листья огурцов
Листья огурцов скручиваются, фото "Мой сад"

Листья огурцов также скручиваются наружу из-за различных болезней, например мучнистой росы. На поверхности можно увидеть белый налет, чёрные или светлые пятна, полоски. Также насаждения желтеют и засыхают. Такое же следствие могут повлечь за собой атаки вредителей — белокрылки и тли.

Частой причиной скручивания листьев является нехватка воды. Когда на дворе жарко, влага быстрее испаряется. Тогда листья начинают сохнуть и скручиваться. Также это может происходить из-за густой посадки.

Советы

  • Питайте огурцы настоем куриного помета или мочевины, когда видите, что они начинают скручиваться.
  • Поливайте овощи достаточно, особенно в жаркий сезон. Делать это нужно рано утром или поздно вечером, чтобы растение не получило ожоги под прямыми солнечными лучами.
  • Можно установить конструкции для защиты растений от солнечных лучей. Сейчас существует много различных вариантов, которые вы можете выбрать под свои условия.

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#Огурцы #Выращивание