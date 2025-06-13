Можно отравиться: какие помидоры лучше не покупать

Как и любые продукты питания, томаты стоит выбирать внимательно

Помидоры стали дешевле. На прилавках можно встретить самые разнообразные томаты: от очень крупных до совсем мелких, разных цветов и оттенков. Даже их внутренняя структура может заметно различаться. А вы знали, что некоторыми из них можно отравиться?

"Телеграф" рассказывает, какие помидоры нельзя есть ни в коем случае, а какие следует покупать с опаской.

Неровно окрашенные и зеленые помидоры могут привести к отравлению

Осторожно выбирайте помидоры с неравномерной окраской, пятнами или заметно светлым участком у плодоножки — это признаки того, что их сняли с куста недозрелыми. Зелёные томаты тоже лучше не есть: они могут горчить и содержат соланин — природное вещество, защищающее незрелые плоды от бактерий, насекомых и грибков.

Чем зеленее помидор, тем больше в нём соланина — вещества, которое защищает незрелые плоды от бактерий, насекомых и грибков. Соланин — природный яд, и в больших количествах он опасен для человека. Однако чтобы произошло отравление, нужно съесть не менее 2 килограммов таких помидоров за один раз.

Откажитесь от томатов с большим количеством пестицидов

Признаками большого количества пестицидов в помидорах могут быть: отскок от столешницы, отсутствие деформации кожицы и трещин при ударе, а также отсутствие вкуса и аромата, жесткие прожилки мякоти, светлая мякоть при ярком цвете кожицы, наличие белых прожилок на разрезе.

Дополнительными признаками избытка химикатов являются: неестественный блеск, неустойчивая текстура. Плоды могут быть слишком твердыми или, наоборот, мягкими и водянистыми.

Ни в коем случае нельзя есть испорченные плоды

Нельзя употреблять в пищу помидоры, которые уже испортились. Признаками порчи являются:

трещины

пятна плесени

любые повреждения на поверхности

гнилостный, горький или неприятный запах

плодовые мухи

выделение сока

Помидоры с прожилками будут невкусными

Твёрдые белые прожилки можно встретить как у спелых томатов, так и у гибридных сортов. Они способствуют равномерной окраске мякоти и продлевают срок хранения плодов, что удобно при транспортировке на большие расстояния.

Иногда такие прожилки, особенно с зеленоватым оттенком, появляются из-за нехватки калия или кальция, болезней растения, резких температурных колебаний или сильной жары.

Есть такие помидоры можно, но их вкус и пищевая ценность будут ниже, чем у полноценно вызревших плодов.

Ранее мы рассказали, как защитить помидоры на огороде от тли и белокрылки без химии и пестицидов. Лучшим способом защитить помидоры и другие культуры от насекомых-вредителей является посадка на грядках бархатцев.