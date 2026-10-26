Бронирование от мобилизации по-новому: что изменится для украинцев и бизнеса до 1 декабря

Все сотрудники с бронью, но есть условие

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В Украине готовят изменения в систему бронирования военнообязанных работников. Правительство планирует пересмотреть критерии критичности предприятий, ужесточить ответственность за уклонение от службы и разработать механизм полного бронирования в обмен на регулярное привлечение части работников к службе в армии. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на 12-м Киевском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс Украина".

Новую модель взаимодействия государства, бизнеса и военных планируют разработать до 1 декабря. "Телеграф" расскажет, какие правила действовали раньше, что уже изменилось и каких нововведений ждать работникам и работодателям.

Как изменятся правила бронирования

Ранее отдельные категории критически важных предприятий, в частности в энергетике и оборонно-промышленном комплексе, могли бронировать до 100% военнообязанных работников. Теперь максимальный уровень бронирования для них по общему правилу снизят до 95%.

В то же время предприятия, которым необходимо сохранить весь персонал для бесперебойной работы, смогут подать обоснованное обращение в Координационный центр. Правительство также планирует пересмотреть критерии критичности предприятий и четче отделить их от экономических показателей.

"Разделяем понятие критичности и экономические критерии бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов – это не одно и то же, что критичность предприятия", – подчеркнул Корецкий.

Полное бронирование в обмен на службу

Отдельно правительство разрабатывает механизм, по которому предприятия смогут бронировать 100% работников, если будут регулярно и добровольно привлекать часть из них к военной службе.

"Нам нужно вместе придумать новую социальную модель, при которой пусть все будут забронированы, но предприятия обеспечат прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, исчезла бы необходимость искать людей на улицах", – сказал премьер-министр.

По замыслу правительства, человек должен заранее знать условия и срок службы, а за ним сохранятся рабочее место и зарплата. Механизм должны совместно проработать Минобороны, Минэкономики и представители бизнеса до 1 декабря.

Ответственность за уклонение и ротация военных

Еще одно направление изменений – ужесточение ответственности за уклонение от военной службы. По словам Корецкого, этим вопросом занимается Министерство обороны.

Правительство объясняет необходимость изменений потребностью обеспечить одинаковые правила для всех, сократить злоупотребления бронированием и создать условия для ротации военнослужащих, которые долгое время находятся на фронте.

В то же время объявленные инициативы не означают автоматического усиления мобилизации в ближайшее время. По словам премьера, главная задача – упорядочить систему и сделать пополнение войска более прогнозируемым.

Сергей Корецкий

Корецкий призвал украинцев заранее готовиться к возможному усилению мобилизации в России. По его оценке, РФ может дополнительно мобилизовать 300–500 тысяч человек.

Премьер предупредил: если Украина не подготовится к такому сценарию, властям придется принимать непопулярные решения в ручном режиме.

Поэтому правительство стремится согласовать новые правила бронирования и мобилизационные обязательства бизнеса до 1 декабря 2026 года.

"До 1 декабря мы должны предложить новый общественный договор", – подытожил Корецкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине работают над механизмом демобилизации военных, которые служат с 2014 года или с начала полномасштабного вторжения