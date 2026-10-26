Не только доставка посылок: кто владеет "Новой почтой" и какие бизнесы еще развивает

Как компания стала одним из крупнейших игроков логистического рынка Украины

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Еще в начале 2000-х годов доставка посылок в Украине выглядела совсем иначе, чем сегодня. Теперь трудно представить повседневную жизнь без отделений, почтоматов и курьеров, которые привозят заказы прямо к двери.

За привычным для миллионов украинцев сервисом стоит история бизнеса, который вырос далеко за пределы обычной почтовой доставки. Кто создал "Новую почту", кому принадлежит компания и как она превратилась в одну из самых известных украинских бизнес-групп, расскажет "Телеграф".

Кто создал "Новую почту"

Ключевые совладельцы "Новой почты" – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Они основали компанию в 2001 году и вместе развивали ее – от службы экспресс-доставки до крупного логистического бизнеса.

В то время на рынке еще не было той инфраструктуры, к которой украинцы привыкли сегодня. Бизнес постепенно развивался вместе со спросом на быструю перевозку документов, посылок и товаров, в частности на фоне роста интернет-торговли.

Климов занимается не только развитием компании. В 2016 году он вместе с другими украинскими предпринимателями основал Союз украинских предпринимателей (СУП) и стал его первым президентом. Организация объединяет представителей бизнеса и работает над защитой их интересов и улучшением предпринимательской среды в Украине.

Соучредители "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк

В создании "Новой почты" также участвовала Инна Поперешнюк. Ее называют соосновательницей компании, однако сегодня ее деятельность связана также с ресторанным бизнесом. В 2016 году Инна Поперешнюк вышла из состава участников ООО "Новая почта", а доли перераспределили между Вячеславом Климовым и Владимиром Поперешнюком. При этом она продолжила работу в компании в качестве члена Совета основателей и Наблюдательного совета.

Проект давно вышел за рамки обычной службы перевозки отправлений. Компания создала собственную инфраструктуру, расширила спектр услуг и начала развивать смежные направления, связанные с логистикой, финансами и технологиями.

Именно переход от отдельной службы доставки к комплексной бизнес-модели стал одним из ключевых этапов развития предприятия.

Сортировочный терминал "Новой Почты"

Как "Новая почта" превратилась в группу компаний

Сегодня бизнес работает под брендом NOVA и включает несколько направлений. Помимо непосредственно доставки группа развивает финансовые сервисы, цифровые решения, международные перевозки и авиационную логистику.

В частности, NovaPay предлагает платежные и финансовые услуги, Nova Digital отвечает за технологическое направление, а Supernova Airlines развивает авиационные перевозки. Международное направление представлено, в частности, сервисом Nova Post.

Такая структура позволяет компании работать не только с доставкой внутри Украины, но и с международными отправлениями и потребностями бизнес-клиентов.

Масштаб бизнеса отражают и финансовые результаты. По данным Forbes Ukraine, в 2024 году выручка "Новой почты" составила 54,2 млрд грн, а прибыль – 3,8 млрд грн. За первые шесть месяцев 2025 года компания получила 29,8 млрд грн выручки – на 22% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Бизнес под брендом NOVA. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Почему компания вышла за пределы Украины

Развитие международного направления стало следующим шагом в расширении бизнеса. Nova Post работает на зарубежных рынках, в частности в Европе, помогая клиентам отправлять и получать посылки между странами.

Международная экспансия открывает для компании новые возможности, но в то же время означает работу в конкурентной среде, где уже действуют крупные логистические операторы.

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