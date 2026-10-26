"Начинать надо с Гончаренко": Берлинская предложила нардепам и чиновникам отслужить конкретный срок

Она призвала сохранить инженеров на производстве, а пересмотр отсрочек начать с прокуроров и чиновников

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пересмотр правил бронирования ставит перед Украиной непростой вопрос: как дать военным передышку и одновременно сохранить специалистов, от работы которых зависит обеспечение фронта. Мария Берлинская считает, что ответ – в справедливом распределении нагрузки.

Общественная деятельница, руководитель проектов Victory Drones и Victory Neurons, а также Центра поддержки аэроразведки рассказала об этом в интервью Radio NV. Она объяснила, с кого стоит начинать изменения и к чему может привести потеря критически важных специалистов. Берлинская считает ошибочным одинаковый подход к разным категориям забронированных.

Почему инженерам и производителям дронов нужна полная бронь

Берлинская раскритиковала идею сокращать бронирование работников оборонных предприятий, в частности в mil-tech. Квоту в 95% вместо ранее обсуждавшихся 85% она считает лучшим вариантом, однако призывает хотя бы на один-два года сохранить 100% бронирования для тех, кто производит дроны для фронта.

"Именно сейчас я уверена, что нельзя трогать инженеров и mil-tech в целом, потому что это подорвет индустрию, которая только начинает становиться на ноги. И если просядет индустрия, понятно, что просядет фронт", – сказала Мария Берлинская.

По ее словам, украинская отрасль военных технологий сформировалась за считаные годы благодаря сверхусилиям людей, которые создают дроны, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы и другие системы для войска. Потеря даже одного высококвалифицированного инженера может повлиять на производство целой системы.

Вместо сокращения квот – бронирование критически важных специалистов

Берлинская предлагает пресекать злоупотребления путем отбора по специальностям, а не механического сокращения числа забронированных. Защиту от мобилизации, по ее мнению, прежде всего должны сохранить технические и инженерные специалисты, без которых производство не будет работать.

Вспомогательную работу на предприятиях могут выполнять люди, которые не являются военнообязанными. При этом специалистов по электромагнитному и лазерному оружию, радиоэлектронной борьбе, искусственному интеллекту и компьютерному зрению мало, подчеркнула Берлинская. Для этой работы нужны соответствующее образование и опыт.

"А взамен как минимум 50% бронирований можно снять с заводов олигархов, с вечно забронированных прокуроров, чиновников", – заявила Мария Берлинская.

Мария Берлинская

Депутатам предложила отслужить хотя бы по году

Берлинская поддерживает службу для всех – без политических или бизнес-исключений. По ее словам, первыми о бронировании должны говорить военные, которые годами служат и нуждаются в замене. Нагрузка не должна постоянно ложиться на одних и тех же людей.

Отдельно Берлинская упомянула народного депутата Алексея Гончаренко. Она резко раскритиковала его публичные высказывания о войне, назвав их подводкой к капитуляции, и предложила депутатам лично подать пример службы.

"Я не вижу ничего плохого в том, что эти люди пойдут и послужат хотя бы по году. Потому что не один должен служить пять лет, а пятеро могут послужить по году", – сказала Мария Берлинская о депутатах Верховной Рады.

"Я считаю, что начинать нужно не с mil-tech-индустрии, а с депутатов вроде Алексея Гончаренко. Пусть пойдут, покажут пример обществу, если они претендуют на то, чтобы быть элитой", – заявила Мария Берлинская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого не забронируют ни при каких условиях.