Скидка действует еще два дня: в "АТБ" на 110 грн подешевел популярный продукт
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При покупке филе "Своя лінія" удастся сэкономить почти 110 гривен – специальная цена действует по 27 октября включительно.
В украинских супермаркетах регулярно появляются акционные предложения, которые позволяют покупать продукты по более выгодным ценам. На этот раз покупатели могут воспользоваться скидкой на популярный товар в сети "АТБ".
Предложение действует ограниченное время, поэтому тем, кто планирует покупки, стоит обратить внимание на сроки акции. "Телеграф" рассказал, на какой товар снизили цену и сколько можно сэкономить.
Подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе".
В "АТБ" продолжается акция на куриное филе "Своя лінія". По состоянию на 26 октября предложением можно воспользоваться еще два дня – сегодня и завтра. Последний день скидки – 27 октября включительно.
Акционная цена куриного филе "Своя лінія" – 321,89 грн вместо 429,89 грн. Скидка составляет 25%, а разница между прежней и нынешней ценой – 108 грн. На покупке можно сэкономить почти 110 гривен.
Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" сардельки с сыром продают по 247,89 грн за килограмм вместо 354,45 грн – это еще одно акционное предложение сети до 27 октября на сардельки с сыром. На килограмме покупатель может сэкономить около 106 грн, если товар есть в магазине.