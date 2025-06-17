Гороскоп на 18 июня: Тельцам приятный сюрприз, а Весам – полная гармония

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака избегать конфликтов

В 2025 году многие знаки Зодиака получат шанс на успех. В то же время издание "Телеграф" подготовило гороскоп на завтра, 18 июня, чтобы вы знали, чего ждать в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы будете слишком чувствительны к новостям. Поэтому старайтесь не брать все близко к сердцу и будьте осторожны с высказываниями. Хороший день для спорта, встреч и прочих активностей. Вечер проведите в покое.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день потребует от вас стойкости. Избегайте поспешных расходов и обдумывайте каждый шаг, касающийся финансов. Если внезапно появится желание побыть одному — не игнорируйте его. Вечером вас ждет приятный сюрприз.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту среду вы будете очень красноречивыми. Следует оставаться дипломатическими, но не преувеличивать. В этот день вы узнаете очень полезную информацию, которая вас шокирует. Проявляйте инициативу, если этого потребует ситуация.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вы будете чувствовать одиночество. Поэтому это хорошая возможность сделать шаг навстречу человеку, который для вас важен. Утром сосредоточьтесь на домашних делах – это доставит удовольствие и поможет сосредоточиться на важном.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра кто-нибудь будет за вами тщательно наблюдать. Возможно, на работе, а может и в повседневной жизни. Вечер посвятите посиделкам с друзьями – им давно не хватает вашей поддержки, а вам – разговоров с ними.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день идеален для планирования и работы с бумагами. Если есть что-то, что вы давно откладывали на потом, хороший шанс все сделать. Не стоит обесценивать свои достижения – пора делать себе комплименты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вашим главным козырем в этот день будет гармония. Если кто-то будет пытаться вывести вас из себя, у него ничего не удастся, потому что у вас внутри полное спокойствие. Вам будет легко устанавливать новые контакты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра – идеальное время для размышлений. Вас могут переполнять эмоции, но именно они приведут к важному осознанию. В личной жизни возможны изменения или даже неожиданный поворот. Однако все точно пойдет к лучшему для вас.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас тянет узнавать что-то новое. Не стоит игнорировать это желание и делать то, в чем нуждается душа. Однако сначала нужно завершить начатые дела и только тогда двигаться дальше.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Вашей силой в этот день станет практичность и умение расставлять приоритеты. Во второй половине дня ждите интересного предложения — финансового или того, которое изменит вашу карьеру. Следите за тем, что вы говорите незнакомым людям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вы будете носителем новых идей. Делитесь ими, даже если кажется, что "не ко времени". Хороший день для новых знакомств, проведение социальных и благотворительных инициатив.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам будет казаться, что окружающий мир стал более мягким. Однако это потому, что вы нашли гармонию и перестали воспринимать все резко. В этот день будет много знаков от Вселенной – не игнорируйте их.