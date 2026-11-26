На упаковке – яркие рождественские лакомства, которые можно собственноручно превратить в маленькие праздничные шедевры. В реальности же за раскрашиванием печенья Delicia из "АТБ" скрывается немало нюансов

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Перед Днем святого Николая и Новым годом магазины предлагают разнообразный ассортимент сладостей – от адвент-календарей и классических подарков до лакомств, которые нужно раскрашивать самостоятельно.

"Телеграф" приобрел именно такой – набор рождественского сахарного печенья из "АТБ" от Delicia, которое можно раскрасить самому и повесить на елку.

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Печенье Delicia Winter Art "Рождественское настроение" Источник: Телеграф

Упаковка весом 395 г обошлась в 135,9 грн, внутри восемь печений, пакетик сахарной пудры, карандаш с зеленой глазурью, два кондитерских мешка, веревка, чтобы вешать на елку.

Чтобы раскрасить печенье, глазурь из набора сначала нужно подготовить Источник: Телеграф

Печенье обычное, бюджетное, сахарное – в составе пальмовое масло, крахмал, стабилизаторы, загустители, ароматизаторы и целых 56,7 г сахара на 100 г. Есть больше 1-2 печений за раз не стоит.

В сахарном печенье Delicia – 56,7 г сахара на 100 г Источник: Телеграф

Также стоит учитывать, что просто купить набор, сразу сесть и раскрашивать не получится. Сначала нужно взять белок свежего яйца, взбить его до пиков, добавить сахарную пудру из набора, после чего поместить всю массу в кондитерский мешок – так получится белая краска для печенья. Зеленой краской из карандаша тоже не получится сразу пользоваться, ее сначала нужно поместить в теплую воду, после чего разминать пальцами. Однако, хотя я сделала это, как и требовала инструкция, у меня зеленая краска все равно сначала была слишком жидкой и залила печенье, после чего пошла такой твердой, что рисовать уже было невозможно.

Кроме того, после раскрашивания печенья осталось больше половины белой глазури.

Сколько глазури осталось после раскрашивания Источник: Телеграф

Поэтому мой совет – лучше взять только свежую белую глазурь, разделить ее на 2-3 порции и окрасить самостоятельно пищевым красителем, например, в зеленый и красный цвета. Красный цвет очень подошел бы этому печенью.

В целом такое печенье можно взять для семейного развлечения с детьми, но учитывайте, что оно требует хлопот и имеет посредственный состав.

Вот какие печенья получились Источник: Коллаж ("Телеграф")

Их можно повесить на елку Источник: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, что внутри одного из самых дорогих новогодних подарков из "АТБ" – рождественского венка от "Рошен".