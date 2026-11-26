В подарочной сумочке собрали 12 видов сладостей

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До 1 декабря подарочный набор Roshen "Новорічна сумочка" весом 328 г стоит в "АТБ" 123,90 грн. Это предложение из подборки сладких подарков ко Дню святого Николая.

"АТБ" указала в карточке товара скидку 25%. Обычная цена набора – 165,90 грн, так что по акции он обходится на 42 грн дешевле.

К празднику в "АТБ" предлагают сладкие подарки

Сладости упакованы в красную картонную сумочку с ручкой. На лицевой стороне нарисован зверёк в зелёной шапке, а сбоку есть надпись Merry Christmas.

Картонную коробку Roshen сделали в форме сумочки с ручкой

Боковую сторону упаковки украсили рождественским поздравлением

Всего в наборе 25 сладостей. Больше всего в нём Candy Nut с мягкой карамелью и арахисом – четыре штуки. "Вершки-лінивки" положили одну штуку.

По две штуки в наборе – Johnny Krocker milk, Flaksi cacao, "Червоний мак", "Ромашка", Galaretkа, Krock с арахисом, MilkySplash и "Шаленабджілка". Леденцов LolliPops тоже по две штуки каждого вкуса: йогурт с клубникой и апельсиновый коктейль.

Отметим, перед Днем святого Николая и Новым годом магазины предлагают разнообразный ассортимент сладостей – от адвент-календарей и классических подарков до лакомств, которые нужно раскрашивать самостоятельно.

"Телеграф" протестировал именно такой – набор рождественского сахарного печенья из "АТБ" от Delicia, который можно раскрасить самому и повесить на елку.