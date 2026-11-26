Срок доставки зависит от страны и почтового оператора

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С 1 января 2027 года клиенты ПриватБанка будут платить 80 грн с НДС за доставку перевыпущенной пластиковой карты по Украине. Если клиент открывает новый счет, карту пришлют бесплатно.

ПриватБанк объявил об изменении условий почтовой доставки, которая раньше была бесплатной. За отправку перевыпущенной карты за границу банк будет взимать плату по дифференцированному тарифу.

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Как заказать пластиковую карту в Приват24

Для нового счета сначала откройте Digital-карту в Приват24. Если нужен перевыпуск, выберите в приложении карту, которую хотите заменить.

В настройках карты выберите заказ пластиковой карты и почтового оператора, который доставит ее по Украине или за границу. Забрать карту можно в почтовом отделении или почтомате выбранного оператора.

Почтомат – один из вариантов получения карты, заказанной через Приват24 Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько длится доставка и сколько карт можно заказать

По Украине Новая Почта обычно доставляет карту на следующий день. За границу доставка Новой Почтой длится от 3 до 14 дней, а Укрпочтой – ориентировочно от 7 до 30 дней.

Для карт "Универсальная", "Универсальная Gold" и "Карты для выплат" действует общий лимит: за год можно заказать не более шести карт этих типов в общей сложности.

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