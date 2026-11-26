Сроки подачи останутся неизменными даже для тех, кто временно не пользуется газом

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С 28 ноября 2026 года кабинет my.gas.ua и форма на gas.ua перестанут принимать показания газовых счетчиков. Цифры нужно будет передавать непосредственно своему оператору газораспределительной сети.

Об изменении сообщила Ассоциация налогоплательщиков Украины. SMS на номер 7104 уже не попадают в систему учета, а кабинет my.gas.ua и дальше можно будет использовать для оплаты счетов за газ.

Как передать показания клиентам "Газмережі"

Клиенты всех 22 филиалов "Газмережі" могут воспользоваться приложением "Куб" или личным кабинетом на сайте компании. Для входа в кабинет подойдут старые логин и пароль, а для регистрации понадобится 10-значный номер лицевого счета за распределение газа.

Клиенты "Газмережі" могут передать показания через личный кабинет Источник: Телеграф

Показания также принимают через официальные чат-боты @mygrmu_bot в Viber и Telegram. Если потребитель не может подать цифры самостоятельно, это могут сделать онлайн его родные или социальные работники. Им понадобится номер лицевого счета.

С кнопочного телефона можно позвонить в контакт-центр "Газмережі" по бесплатному номеру 0 800 303 104 и передать цифры через голосовое меню.

Клиенты "Газмережі" могут передавать показания через голосовое меню контакт-центра Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Где найти контакты своего оператора

Клиенты "Київгазу", "Одесагазу", "Полтавагазу" и других операторов передают показания через личный кабинет, чат-бот или контакт-центр своей компании. Название оператора можно найти в платежке за распределение газа, а доступные способы подачи – на его официальном сайте.

"Не оставляйте показания в комментариях или личных сообщениях в социальных сетях – эти каналы не предназначены для их учета", – напомнила Людмила Герасименко, вице-президент и генеральный директор Ассоциации плательщиков налогов Украины.

Когда подавать показания в декабре

Ближайший период подачи – с 1 по 5 декабря включительно. В дальнейшем показания нужно передавать в те же дни каждого месяца.

Если вы выехали из неповрежденного жилья и там никто не пользуется газом, ежемесячно передавайте те же цифры. При отсутствии показаний оператор может рассчитать объем потребления по средним плановым нормам.

На случай спора по поводу начислений сохраните снимок экрана после подачи показаний через кабинет или чат-бот. Если передали цифры по телефону, запишите дату и время звонка и номер обращения.

Как сообщал "Телеграф", ежемесячную плату за распределение газа определяют по объему потребления за предыдущий газовый год – с 1 октября по 30 сентября.