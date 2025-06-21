В Украине уже взрывали атомную бомбу, но скрыли это. Что известно о страшном эксперименте СССР

Людей вернули в дома уже через 30 мин после взрыва

На территории Украины есть по меньшей мере один поселок, где советские власти взорвали ядерную бомбу. Эвакуированных людей вернули в дома уже через 30 мин после взрыва. Речь идет о так называемой операции "Факел" на Харьковщине.

"Телеграф" расскажет все детали этого страшного эксперимента и почему его провели. Заметим, что взрыв прогремел в селе Хрестище в 1972 году.

Почему появилась спецоперация "Факел"

В 1968 году неподалеку от села Крестище было обнаружено крупное газоконденсатное месторождение, запасы которого оценивались в 300 миллиардов м³ природного газа. Даже несмотря на работу более 17 скважин, аномальное внутреннее давление не падало. Уже через некоторое время произошел внеколонный переток конденсата и его фонтанирование.

Тогда советские власти решили закрыть превенторы, но это привело к сильному пожару: пламя поднималось над поверхностью земли на десятки метров. Этот огонь не могли потушить почти год, а добыча газа остановилась. Тогда же ученые не придумали ничего лучшего, как ликвидировать пожар ядерным взрывом. Исследователи опирались на успешный опыт в Узбекистане. Так и началась разработка спецоперации "Факел". К слову, все участники эксперимента дали подписку о неразглашении в течение 15 лет.

Как повели ядерный взрыв

Подготовка к взрыву длилась 4 месяца и происходила в условиях строжайшей секретности. Сначала была пробурена скважина в почти 2,5 км, куда поместили ядерное взрывное устройство. Прилегающая к факелу территория была разделена на три кольцевых зоны радиусом 3, 5 и 8 км. Внутреннее кольцо радиусом 400 м от эпицентра грядущего взрыва огородили как необыкновенную зону и засыпали слоем речного песка шириной 20 см. На границе каждой зоны разместили испытуемых животных — кур, коз и ульи с пчелами.

Ядерный взрыв

Отметим, что село Хрестище находилось в 2 км от эпицентра, трасса Москва-Симферополь — в 8 км. Непосредственно перед экспериментом всех вывезли за пределы 8-километровой зоны. И уже 9 июля 1972 года ровно в 10 часов утра по местному времени ядерное устройство сдетонировало. Через 20 секунд в небо взмыл на высоту 1 км мощный газовый фонтан и образовался характерный ядерный гриб.

Факел газа в Хрестище

Спецоперация "Факел" провалилась, а местных вернули домой через 30 мин после взрыва. Газовый фонтан впоследствии потушили, использовав стандартные методы — засыпали землей, песком и т.д.

К слову, все животные в зонах у взрыва погибли. В поселке Первомайское ударной волной выбило стекла из окон, были разрушены стены домов. Конечно, местным так и не сказали ничего ни о взрыве, ни о ядерной операции. И также никто не получил компенсацию.

Что с селом Хрестище сейчас

Сейчас село живет обычной жизнью, ведь его не закрывали как Чернобыльскую зону и не признали опасным. Даже тот факт, что после "Факела" у более 1,5 тысячи человек, по разным данным, фиксировали онкологию не волновал советскую власть.

Место ядерного взрыва в Хрестище

Место ядерного взрыва в Хрестище

На месте взрыва и газового факела до сих пор сохранилась огромная воронка. Она напоминает чем-то жерло вулкана, вокруг уже растут растения.

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