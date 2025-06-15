Жизни сотен людей здесь оборвались в один день: где в Украине найти "долину смерти"

Для Британии те события являются черным днем в истории

В Украине есть много мест, которые имеют дурную славу и окружены зловещей атмосферой, при этом далеко не все из них можно посетить всем желающим. Одно из них находится возле оккупированного Севастополя, куда сейчас украинцам добраться весьма сложно.

Речь пойдет о местности, которая получила название "долина теней" или "долина смерти". Дурную славу она получила еще после завершения Крымской войны, когда на территории полуострова происходили ожесточенные бои между Российской империей с одной стороны и коалицией Османской империи (Турция), Великобритании и Франции.

Официально она носит менее мрачное название — Балаклавская долина. Свое более узнаваемое название объект получил от британцев, которые в октябре 1854 года в этом месте практически потеряли подразделение конницы "Легкую бригаду".

Тогда из-за неразберихи в командовании 670 всадников, вооружившись лишь копьями и саблями рванули в атаку на укрепленную российскую артиллерийскую позицию, что обернулось катастрофой и потерей 278 человек убитыми и ранеными. Хотя авторитет королевской кавалерии после этого лишь возрос, однако офицеры после этого погрязли в чреде взаимных обвинений. Саму бригаду после этого восстановили.

Впрочем, это была единственная существенная победа россиян на полуострове в ходе Крымской войны, которая завершилась подписанием невыгодного для России договора.

Пушечные ядра на дороге после битвы. Фото Роджера Фентона, 1854 год

Любители ночных страшилок и люди со слабыми нервами говорят о том, что в долине царит "угнетающая и тяжелая атмосфера", а по ночам якобы слышны "жуткие стоны" и видны "ужасные тени".

Сейчас там виноградники

На месте битвы находися мемориал

Долина смерти на карте

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