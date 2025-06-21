В Україні вже підривали атомну бомбу, але приховали це. Що відомо про страшний експеримент СРСР

Людей повернули у домівки вже за 30 хв після вибуху

На території України є щонайменше одне селище, де радянська влада підірвала ядерну бомбу. Евакуйованих людей повернули у домівки вже за 30 хв після вибуху. Йдеться по так звану операцію "Факел" на Харківщині.

"Телеграф" розповість усі деталі цього страшного експерименту і чому його провели. Зауважимо, що вибух прогримів у селі Хрестище у 1972 році.

Чому з'явилась спецоперація "Факел"

У 1968 неподалік від села Хрестище було виявлено велике газоконденсатне родовище, запаси якого оцінювалися в 300 мільярдів м³ природного газу. Навіть попри роботу понад 17 свердловин, аномальний внутрішній тиск не падав. Вже через деякий час відбулось позаколонне перетікання конденсату та його фонтанування.

Тоді радянська влада вирішила закрити превентори, але це призвело до сильної пожежі: полум'я підіймалося над поверхнею землі на десятки метрів. Цей вогонь не могли загасити майже рік, а видобуток газу зупинився. Тоді ж вчені не вигадали нічого ліпшого, як ліквідувати пожежу ядерним вибухом. Дослідники спирались на вдалий експеримент в Узбекистані. Так і почалась розробка спецоперації "Факел". До слова, усі учасники експерименту дали підписку про нерозголошення протягом 15 років.

Як повели ядерний вибух у селі

Підготовка до вибуху тривала 4 місяці й відбувалася в умовах найсуворішої таємності. Спочатку було пробурено свердловину в майже 2,5 км, куди помістили ядерний вибуховий пристрій. Прилеглу до факела територію було розділено на три кільцеві зони радіусом 3, 5 і 8 км. Внутрішнє кільце радіусом 400 м від епіцентру майбутнього вибуху обгородили як особливу зону і засипали шаром річкового піску товщиною 20 см. На межі кожної зони розмістили піддослідних тварин — курей, кіз і вулики з бджолами.

Ядерний вибух

Зауважимо, що село Хрестище знаходилось на відстані 2 км від епіцентру, траса Москва-Сімферополь — на відстані 8 км. Безпосередньо перед експериментом усіх людей вивезли за межі 8-кілометрової зони. І вже 9 липня 1972 рівно о 10 годині ранку за місцевим часом ядерний пристрій здетонував. Через 20 секунд у небо здійнявся на висоту 1 км потужний газовий фонтан і утворився характерний ядерний гриб.

Факел газу у Хрестищі

Спецоперація "Факел" провалилась, а місцевих повернули додому за 30 хв після вибуху. Газовий фонтан згодом таки загасили, використавши стандартні методи — засипали землею, піском тощо.

До слова, усі тварини в зонах біля вибуху загинули. У селищі Першотравневе ударною хвилею вибило шибки з вікон, було зруйновано стіни будинків. Звісно, місцевим так і не сказали нічого ні про вибух, ні про ядерну операцію. І також ніхто не отримав компенсацію.

Що з селом Хрестище зараз

Наразі село живе звичайним життям, адже його не закривали як Чорнобильську зону та не визнали небезпечним. Навіть той факт, що після "Факелу" у понад 1,5 тисячі людей, за різними даними, фіксували онкологію не хвилював радянську владу.

Місце ядерного вибуху у Хрестищі

Місце ядерного вибуху у Хрестищі

На місці вибуху та газового факела й досі збереглась величезна вирва. Вона нагадує чимось жерло вулкана, довкола вже ростуть рослини.

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