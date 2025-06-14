Призраки казаков и затопленная крепость. Этот карьер возле Днепра вас точно удивит (фото)

Затопленный карьер стал одним из самых популярных мест отдыха

Возле Днепра в селе Старые Кодаки есть невероятный объект с мистической историей. Речь идет о Кодацком карьере, на дне которого находится одноименная крепость.

"Телеграф" расскажет об особенностях этого места и связанных с ним легендах, а также почему историческую достопримечательность затопили. Заметим, что карьер уже несколько десятков лет наполнен водой, потому стал одним из самых популярных мест отдыха для днепрян.

История затопления Кодацкой крепости

Эта крепость была возведена еще в 1635 году на правом берегу Днепра для контроля над запорожским войском. Однако уже в этом году первую крепость захватили и разрушили. В 1639 г. ее восстановили немецкие инженеры, увеличив в три раза. Появились квадрат с бастионами, глубокий ров до 11 м глубиной.

Но в 1711 году по Прусскому миру крепость частично разрушили. Со временем она стала считаться историческим памятником. Но это не помешало советской власти построить на территории крепости карьер, похоронив ее постройку. Уже в 1994 году созданные карьеры признали официально затопленными подземными водами. Так образовался один из курортных объектов Днепра, на дне которого похоронена крепость.

Как раньше выглядела Кодацкая крепость

Затопленный карьер

Мистические истории

В результате затопления крепости и кровавых сражений на ее территории она обросла большим количеством легенд и мистическими историями. Говорят, что в 2000-х годах люди верили, что на дне карьеров живет чешуйчатый мужчина.

Легенда о Жане Марионе

По легенде французский офицер Жан Марион во время штурма крепости казакам Ивана Сулимы в августе 1635 года погиб ужасной смертью. Его якобы обмазали порохом, привязали к столбу и подожгли, офицер погиб в муках.

Духи Кодацких порогов

Кодацкая крепость была расположена почти на берегу Днепра и там проходили крутые пороги. По легенде вода из них подала с такой силой, что стоял невероятный рев. Люди раньше верили, что во время сильной непогоды в этих водах оживали разные духи, которые "звали" через воду.

Кодацкий карьер

Призраки казацкого кладбища

Возле села Старые Кодаки находятся остатки Свято-Архангело-Михайловской церкви и казацкое кладбище. Говорят, что ночью там слышны плач и песни казаков, которые похоронены в этой земле.

Загадки карьера над руинами

Затопление карьера многие связывают не с природными явлениями, а с мистикой. Ведь считают, что вода "похоронила" остатки крепости, где "обитало" много привидений. И сегодня существует легенда, что ночью на карьере слышен смех, плеск воды и странный гул.

Как добраться до Кодацкой крепости и карьера

Из Днепра в село Старые Кодаки напрямую курсирует один автобус под номером 109. Стартует он с площади Вокзальная с 6:00 до 22:00. Протяженность маршрута — почти 25 километров.

Памятный знак возле карьера

Если же ехать на собственном автомобиле, то можно подъехать к памятному знаку, обойти карьер по кругу, чтобы спуститься к реке или карьеру. Также в селе расположено несколько отелей в километре от Кодацкой крепости. Цены за ночь за двоих взрослых стартуют от 2800 гривен.

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