Не покупайте грибы с рук: почему это может быть опасно
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Следует употреблять только проверенные грибы
С наступлением грибного сезона люди покупают грибы из рук у дорог, на стихийных рынках и жилых районах. Однако такая покупка может обернуться серьезными последствиями.
"Телеграф" расскажет, какие виды грибов есть в Украине. Почему не стоит покупать их с рук или на рынках.
Следует отметить, что большинство людей, торгующих грибами с рук, не имеют достаточных знаний для точного определения видов грибов. Они управляются только внешним видом, который может обманывать даже опытных грибников.
Многие ядовитые грибы очень похожи на съедобные. Только настоящий эксперт-миколог может уверенно их различить. "Телеграф" на фото ниже показал, какие грибы существуют.
Самая большая проблема состоит в том, что среди грибов существует много "двойников" — ядовитые виды, которые почти невозможно отличить от съедобных без специальных знаний:
- Бледная поганка может быть похожа на шампиньоны или сыроежки.
- Желчный гриб почти не отличается от белого гриба.
- Сатанинский гриб легко спутать с подосиновиком.
- Ненастоящие опята выглядят как обычные осенние опята.
Люди, которые продают грибы из рук, прежде всего заинтересованы в получении прибыли. Это приводит к нескольким проблемам:
- Сокрытие мест сбора. Продавцы редко рассказывают, где собирали грибы. Часто это может быть загрязненная местность вблизи дорог, промышленных предприятий или свалок, где грибы накапливают токсичные вещества.
- Отсутствие ответственности. В отличие от магазинов продавцы с рук не несут никакой официальной ответственности за последствия употребления их товара. В случае отравления найти их становится практически невозможно.
Проблемы с хранением и транспортировкой
Грибы – это очень деликатный продукт, который быстро портится без надлежащих условий хранения.
- Неправильная температура. Грибы держат под прямыми солнечными лучами или в жаре автомобиля, что приводит к быстрому размножению бактерий и потере полезных свойств.
- Отсутствие вентиляции. Упакованные в полиэтиленовые пакеты грибы "задыхаются" и начинают гнить изнутри, что может быть незаметно на первый взгляд.
- Радиационное загрязнение. Грибы обладают свойством накапливать радиоактивные вещества из почвы. Продавцы из рук могут не знать об уровне радиации в местах сбора или сознательно скрывать эту информацию.
- Паразиты и болезни. Неправильно обработанные грибы могут являться источником паразитарных инфекций и различных заболеваний.
Альтернативы безопасной покупки
- Сертифицированные рынки. Если все же хотите купить грибы не в магазине, выбирайте официальные рынки с санитарным контролем, где у продавцов есть разрешения.
- Грибные фермы. Многие фермы предлагают возможность самостоятельного сбора свежих грибов под наблюдением специалистов.
- Интернет-магазины. Проверенные онлайн-поставщики часто предлагают более широкий ассортимент и гарантии качества.
- Специализированные магазины. Магазины здоровой пищи и деликатесов обычно имеют лучший контроль качества грибов.
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