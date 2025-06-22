Не покупайте грибы с рук: почему это может быть опасно

Следует употреблять только проверенные грибы

С наступлением грибного сезона люди покупают грибы из рук у дорог, на стихийных рынках и жилых районах. Однако такая покупка может обернуться серьезными последствиями.

"Телеграф" расскажет, какие виды грибов есть в Украине. Почему не стоит покупать их с рук или на рынках.

Следует отметить, что большинство людей, торгующих грибами с рук, не имеют достаточных знаний для точного определения видов грибов. Они управляются только внешним видом, который может обманывать даже опытных грибников.

Многие ядовитые грибы очень похожи на съедобные. Только настоящий эксперт-миколог может уверенно их различить. "Телеграф" на фото ниже показал, какие грибы существуют.

Виды съедобных и ядовитых грибов

Самая большая проблема состоит в том, что среди грибов существует много "двойников" — ядовитые виды, которые почти невозможно отличить от съедобных без специальных знаний:

Бледная поганка может быть похожа на шампиньоны или сыроежки.

может быть похожа на шампиньоны или сыроежки. Желчный гриб почти не отличается от белого гриба.

почти не отличается от белого гриба. Сатанинский гриб легко спутать с подосиновиком.

легко спутать с подосиновиком. Ненастоящие опята выглядят как обычные осенние опята.

Люди, которые продают грибы из рук, прежде всего заинтересованы в получении прибыли. Это приводит к нескольким проблемам:

Сокрытие мест сбора. Продавцы редко рассказывают, где собирали грибы. Часто это может быть загрязненная местность вблизи дорог, промышленных предприятий или свалок, где грибы накапливают токсичные вещества.

Продавцы редко рассказывают, где собирали грибы. Часто это может быть загрязненная местность вблизи дорог, промышленных предприятий или свалок, где грибы накапливают токсичные вещества. Отсутствие ответственности. В отличие от магазинов продавцы с рук не несут никакой официальной ответственности за последствия употребления их товара. В случае отравления найти их становится практически невозможно.

Проблемы с хранением и транспортировкой

Грибы – это очень деликатный продукт, который быстро портится без надлежащих условий хранения.

Неправильная температура. Грибы держат под прямыми солнечными лучами или в жаре автомобиля, что приводит к быстрому размножению бактерий и потере полезных свойств.

Грибы держат под прямыми солнечными лучами или в жаре автомобиля, что приводит к быстрому размножению бактерий и потере полезных свойств. Отсутствие вентиляции. Упакованные в полиэтиленовые пакеты грибы "задыхаются" и начинают гнить изнутри, что может быть незаметно на первый взгляд.

Упакованные в полиэтиленовые пакеты грибы "задыхаются" и начинают гнить изнутри, что может быть незаметно на первый взгляд. Радиационное загрязнение . Грибы обладают свойством накапливать радиоактивные вещества из почвы. Продавцы из рук могут не знать об уровне радиации в местах сбора или сознательно скрывать эту информацию.

. Грибы обладают свойством накапливать радиоактивные вещества из почвы. Продавцы из рук могут не знать об уровне радиации в местах сбора или сознательно скрывать эту информацию. Паразиты и болезни. Неправильно обработанные грибы могут являться источником паразитарных инфекций и различных заболеваний.

Альтернативы безопасной покупки

Сертифицированные рынки. Если все же хотите купить грибы не в магазине, выбирайте официальные рынки с санитарным контролем, где у продавцов есть разрешения.

Если все же хотите купить грибы не в магазине, выбирайте официальные рынки с санитарным контролем, где у продавцов есть разрешения. Грибные фермы . Многие фермы предлагают возможность самостоятельного сбора свежих грибов под наблюдением специалистов.

. Многие фермы предлагают возможность самостоятельного сбора свежих грибов под наблюдением специалистов. Интернет-магазины. Проверенные онлайн-поставщики часто предлагают более широкий ассортимент и гарантии качества.

Проверенные онлайн-поставщики часто предлагают более широкий ассортимент и гарантии качества. Специализированные магазины. Магазины здоровой пищи и деликатесов обычно имеют лучший контроль качества грибов.

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