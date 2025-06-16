Не покупайте арбузы в июне: почему эта ягода очень опасна

"Телеграф" расскажет, когда созревают настоящие арбузы

Арбузы начали продавать в Украине после наступления летнего зноя. Вместо этого украинцам стоит воздержаться от покупки этих ранних плодов.

"Телеграф" расскажет, подробнее об этом. И почему лучше дождаться собственных арбузов на огороде.

Опасность нитратов в ранних арбузах

Июньские арбузы часто выращивают с использованием большого количества азотных удобрений для ускорения созревания. Это приводит к накоплению нитратов, которые могут:

Вызвать отравление, особенно у детей.

Вызвать головную боль и тошноту.

Нарушить работу сердечно-сосудистой системы.

Отрицательно повлиять на пищеварение.

Арбузы, перенасыщенные удобрениями, можно распознать по следующим признакам: слишком яркий, неестественный красный цвет мякоти, желтые или белые прожилки в мякоти, глянцевый, неестественный блеск кожуры, отсутствие характерного арбузного аромата, мякоть не рассыпается, а "размазывается".

Преимущества домашних арбузов

Собственные арбузы, выращенные без чрезмерных удобрений, обладают рядом преимуществ. От минимального количества нитратов до природного процесса созревания.

Когда созревают настоящие арбузы

В Украине природное созревание арбузов начинается с середины-конца июля для ранних сортов. Основная масса сортов достигает спелости в течение августа, в то время как поздние сорта созревают в сентябре. Именно в этот период арбузы приобретают максимальную сладость и полезные свойства без вредных примесей.

Как определить спелость домашнего арбуза

Готовность арбуза к уборке можно определить по нескольким признакам. Во-первых, стоит обратить внимание на "хвостик" плода — он должен быть полностью сухим. Во-вторых, спелый арбуз издает глухой звук при постукивании по нему. Также на боку, которым арбуз лежал на земле, появляется характерное желтое пятно. Наконец, поверхность спелого арбуза становится матовой, утрачивая глянцевый блеск.

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