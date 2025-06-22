Не купуйте гриби з рук: чому це може бути небезпечно
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Варто споживати тільки перевірені гриби
З настанням грибного сезону люди купують гриби з рук біля доріг, на стихійних ринках та у житлових районах. Проте така покупка може обернутися серйозними наслідками.
"Телеграф" розповість, які види грибів є в Україні. Чому не варто їх купувати з рук чи на ринках.
Варто зазначити, що більшість людей, які торгують грибами з рук, не мають достатніх знань для точного визначення видів грибів. Вони керуються лише зовнішнім виглядом, який може обманювати навіть досвідчених грибників.
Багато отруйних грибів дуже схожі на їстівні. Тільки справжній експерт-міколог може впевнено їх розрізнити. "Телеграф" на фото нижче показав, які гриби існують.
Найбільша проблема полягає в тому, що серед грибів існує багато "двійників" — отруйні види, які майже неможливо відрізнити від їстівних без спеціальних знань:
- Блідна поганка може бути схожа на печериці або сироїжки.
- Жовчний гриб майже не відрізняється від білого гриба.
- Сатанинський гриб легко сплутати з підосичником.
- Несправжні опеньки виглядають як звичайні осінні опеньки.
Люди, які продають гриби з рук, насамперед зацікавлені в отриманні прибутку. Це призводить до кількох проблем:
- Приховування місць збору. Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини.
- Відсутність відповідальності. На відміну від магазинів, продавці з рук не несуть жодної офіційної відповідальності за наслідки вживання їх товару. У разі отруєння знайти їх стає практично неможливо.
Проблеми зі зберіганням та транспортуванням
Гриби — це дуже делікатний продукт, який швидко псується без належних умов зберігання. Продавці з рук часто порушують базові правила:
- Неправильна температура. Гриби тримають під прямими сонячними променями або в спеці автомобіля, що призводить до швидкого розмноження бактерій та втрати корисних властивостей.
- Відсутність вентиляції. Запаковані в поліетиленові пакети гриби "задихаються" та починають гнити зсередини, що може бути непомітно на перший погляд.
- Радіаційне забруднення. Гриби мають властивість накопичувати радіоактивні речовини з ґрунту. Продавці з рук можуть не знати про рівень радіації в місцях збору або свідомо приховувати цю інформацію.
- Паразити та хвороби. Неправильно оброблені гриби можуть бути джерелом паразитарних інфекцій та різних захворювань.
Альтернативи безпечної покупки
- Сертифіковані ринки. Якщо все ж хочете купити гриби не в магазині, обирайте офіційні ринки з санітарним контролем, де продавці мають дозволи.
- Грибні ферми. Багато ферм пропонують можливість самостійного збору свіжих грибів під наглядом спеціалістів.
- Інтернет-магазини. Перевірені онлайн-постачальники часто пропонують ширший асортимент та гарантії якості.
- Спеціалізовані магазини. Магазини здорової їжі та делікатесів зазвичай мають найкращий контроль якості грибів.
Раніше "Телеграф" писав, чому не варто їсти зелень прямо на городі.