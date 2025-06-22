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Не купуйте гриби з рук: чому це може бути небезпечно

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Гриби
Гриби. Фото Колаж "Телеграф"

Варто споживати тільки перевірені гриби

З настанням грибного сезону люди купують гриби з рук біля доріг, на стихійних ринках та у житлових районах. Проте така покупка може обернутися серйозними наслідками.

"Телеграф" розповість, які види грибів є в Україні. Чому не варто їх купувати з рук чи на ринках.

Варто зазначити, що більшість людей, які торгують грибами з рук, не мають достатніх знань для точного визначення видів грибів. Вони керуються лише зовнішнім виглядом, який може обманювати навіть досвідчених грибників.

Багато отруйних грибів дуже схожі на їстівні. Тільки справжній експерт-міколог може впевнено їх розрізнити. "Телеграф" на фото нижче показав, які гриби існують.

Види їстівних та отруйних грибів

Найбільша проблема полягає в тому, що серед грибів існує багато "двійників" — отруйні види, які майже неможливо відрізнити від їстівних без спеціальних знань:

  • Блідна поганка може бути схожа на печериці або сироїжки.
  • Жовчний гриб майже не відрізняється від білого гриба.
  • Сатанинський гриб легко сплутати з підосичником.
  • Несправжні опеньки виглядають як звичайні осінні опеньки.

Люди, які продають гриби з рук, насамперед зацікавлені в отриманні прибутку. Це призводить до кількох проблем:

  • Приховування місць збору. Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини.
  • Відсутність відповідальності. На відміну від магазинів, продавці з рук не несуть жодної офіційної відповідальності за наслідки вживання їх товару. У разі отруєння знайти їх стає практично неможливо.

Проблеми зі зберіганням та транспортуванням

Гриби — це дуже делікатний продукт, який швидко псується без належних умов зберігання. Продавці з рук часто порушують базові правила:

  • Неправильна температура. Гриби тримають під прямими сонячними променями або в спеці автомобіля, що призводить до швидкого розмноження бактерій та втрати корисних властивостей.
  • Відсутність вентиляції. Запаковані в поліетиленові пакети гриби "задихаються" та починають гнити зсередини, що може бути непомітно на перший погляд.
  • Радіаційне забруднення. Гриби мають властивість накопичувати радіоактивні речовини з ґрунту. Продавці з рук можуть не знати про рівень радіації в місцях збору або свідомо приховувати цю інформацію.
  • Паразити та хвороби. Неправильно оброблені гриби можуть бути джерелом паразитарних інфекцій та різних захворювань.

Альтернативи безпечної покупки

  • Сертифіковані ринки. Якщо все ж хочете купити гриби не в магазині, обирайте офіційні ринки з санітарним контролем, де продавці мають дозволи.
  • Грибні ферми. Багато ферм пропонують можливість самостійного збору свіжих грибів під наглядом спеціалістів.
  • Інтернет-магазини. Перевірені онлайн-постачальники часто пропонують ширший асортимент та гарантії якості.
  • Спеціалізовані магазини. Магазини здорової їжі та делікатесів зазвичай мають найкращий контроль якості грибів.

Раніше "Телеграф" писав, чому не варто їсти зелень прямо на городі.

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#Ліс #Продаж #Гриби