Не купуйте гриби з рук: чому це може бути небезпечно

Варто споживати тільки перевірені гриби

З настанням грибного сезону люди купують гриби з рук біля доріг, на стихійних ринках та у житлових районах. Проте така покупка може обернутися серйозними наслідками.

"Телеграф" розповість, які види грибів є в Україні. Чому не варто їх купувати з рук чи на ринках.

Варто зазначити, що більшість людей, які торгують грибами з рук, не мають достатніх знань для точного визначення видів грибів. Вони керуються лише зовнішнім виглядом, який може обманювати навіть досвідчених грибників.

Багато отруйних грибів дуже схожі на їстівні. Тільки справжній експерт-міколог може впевнено їх розрізнити. "Телеграф" на фото нижче показав, які гриби існують.

Види їстівних та отруйних грибів

Найбільша проблема полягає в тому, що серед грибів існує багато "двійників" — отруйні види, які майже неможливо відрізнити від їстівних без спеціальних знань:

Блідна поганка може бути схожа на печериці або сироїжки.

може бути схожа на печериці або сироїжки. Жовчний гриб майже не відрізняється від білого гриба.

майже не відрізняється від білого гриба. Сатанинський гриб легко сплутати з підосичником.

легко сплутати з підосичником. Несправжні опеньки виглядають як звичайні осінні опеньки.

Люди, які продають гриби з рук, насамперед зацікавлені в отриманні прибутку. Це призводить до кількох проблем:

Приховування місць збору. Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини.

Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини. Відсутність відповідальності. На відміну від магазинів, продавці з рук не несуть жодної офіційної відповідальності за наслідки вживання їх товару. У разі отруєння знайти їх стає практично неможливо.

Проблеми зі зберіганням та транспортуванням

Гриби — це дуже делікатний продукт, який швидко псується без належних умов зберігання. Продавці з рук часто порушують базові правила:

Неправильна температура. Гриби тримають під прямими сонячними променями або в спеці автомобіля, що призводить до швидкого розмноження бактерій та втрати корисних властивостей.

Гриби тримають під прямими сонячними променями або в спеці автомобіля, що призводить до швидкого розмноження бактерій та втрати корисних властивостей. Відсутність вентиляції. Запаковані в поліетиленові пакети гриби "задихаються" та починають гнити зсередини, що може бути непомітно на перший погляд.

Запаковані в поліетиленові пакети гриби "задихаються" та починають гнити зсередини, що може бути непомітно на перший погляд. Радіаційне забруднення . Гриби мають властивість накопичувати радіоактивні речовини з ґрунту. Продавці з рук можуть не знати про рівень радіації в місцях збору або свідомо приховувати цю інформацію.

. Гриби мають властивість накопичувати радіоактивні речовини з ґрунту. Продавці з рук можуть не знати про рівень радіації в місцях збору або свідомо приховувати цю інформацію. Паразити та хвороби. Неправильно оброблені гриби можуть бути джерелом паразитарних інфекцій та різних захворювань.

Альтернативи безпечної покупки

Сертифіковані ринки. Якщо все ж хочете купити гриби не в магазині, обирайте офіційні ринки з санітарним контролем, де продавці мають дозволи.

Якщо все ж хочете купити гриби не в магазині, обирайте офіційні ринки з санітарним контролем, де продавці мають дозволи. Грибні ферми . Багато ферм пропонують можливість самостійного збору свіжих грибів під наглядом спеціалістів.

. Багато ферм пропонують можливість самостійного збору свіжих грибів під наглядом спеціалістів. Інтернет-магазини. Перевірені онлайн-постачальники часто пропонують ширший асортимент та гарантії якості.

Перевірені онлайн-постачальники часто пропонують ширший асортимент та гарантії якості. Спеціалізовані магазини. Магазини здорової їжі та делікатесів зазвичай мають найкращий контроль якості грибів.

Раніше "Телеграф" писав, чому не варто їсти зелень прямо на городі.