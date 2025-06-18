Сбежала из Украины и продолжает "обрабатывать" враньем: где сейчас роспропагандистка Диана Панченко

Делала кипиш в Украине, а теперь "помогает" молдаванам

Телеведущая-предательница Диана Панченко — скандальная личность. После побега из Украины ее интимные фото попали в сеть, а сама она переключила внимание на молдаван.

Панченко, которая даже после полномасштабного вторжения России в мирную страну продолжила антиукраинскую деятельность, пытается стать женской версией Такера Карлсона, но у нее это очень плохо получается. "Телеграф" рассказывает, что известно про украинофобку и где она сейчас.

Пошла к Медведчуку и понеслось…

Родилась будущая предательница 21 мая 1988 года в Николаеве, сейчас ей 37 лет. В 2010 году окончила Киевский политехнический институт по специальности "Издательское дело и редактирование", а в 2018 году — КНУ по "праву". Параллельно в это время работала корреспондентом в издании "Газета по-українськи". Позже — телеведущей на телеканале ТРК "Киев".

В 2015 году Панченко пошла на пророссийский телеканал NewsOne, неофициальным владельцем которого был Виктор Медведчук (канал находятся под санкциями СНБО). Ведущая неоднократно отказывалась переходить на украинский язык, когда ее просили об этом гости программ, и даже выгоняла их со студии. В феврале 2021 года NewsOne, ZIK и 112 Украина прекратили свою деятельность, после чего Панченко пошла на пророссийский канал "Первый независимый" (в 2022 году закрылся).

После полномасштабки, в декабре 2022 года, Панченко посетила оккупированные Донецк и Мариуполь, где сняла пророссийский пропагандистский фильм "Из Киева на Донбасс", с интервью с военнопленным Сергеем Мироненко и бойцом полка "Азов" Михаилом Швецом. За поездку в "ДНР" в январе 2023 года СБУ начала досудебное расследование, в частности за пророссийскую пропаганду. Панченко есть в базе "Миротворец":

15 января 2023 года украинофобка была внесена в санкционный список Украины. 24 января СБУ объявила Панченко о подозрении в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и поддержке оккупации украинских территорий. 12 октября СБУ сообщила журналистке о новом подозрении — в государственной измене. Известно, что в апреле 2024 года YouTube по запросу Центра противодействия дезинформации СНБО заблокировал канал "Панченко" для пользователей из Украины:

Где сейчас Диана Панченко

Телеведущая сбежала из Украины, по ее словам, еще в середине августа 2022 года и некоторое время была на Донбассе. 17 августа 2023 года вышло интервью Панченко с Лукашенко. По информации организации "Репортеры без границ" (RSF), по состоянию на 2024 год предательница Украины проживала в Дубае.

Некоторое время Панченко пыталась пробраться в англоязычный сегмент соцсети X, чтобы и далее продвигать прокремлевскую повестку, критиковать украинскую власть и говорить про "один народ" с РФ. В последнее время украинофобка переключилась на молдаван. Молдавское онлайн-издание IPN сообщал в апреле 2025 года, что Панченко как "пророссийская журналистка из Украины" предлагает местным "программу помощи".

"Инициативы Дианы Панченко совпадают с действиями (молдавского) олигарха Илана Шора, который неоднократно пытался повлиять на решения молдавских граждан, особенно пенсионеров, перед выборами с помощью так называемой финансовой помощи в обмен на голосование в пользу того или иного кандидата", — пишет СМИ. Ранее мы писали, что в мае этого года политик из круга Шора заявила о "возврате" себе региона на юге Одесской области.