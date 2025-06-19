Родила ему дочь и ждала из плена: как выглядит жена бойца "Калины" и что он о ней говорит

Антонина Паламар является мамой для двух прекрасных детей

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламар с псевдонимом "Калина" женат, как и командир СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Защитник "Азовстали" вместе с собратьями в мае 2022 года был взят в плен. Находясь после обмена в Турции военный во второй раз стал отцом.

В интервью Дмитрию Гордону Паламар подробнее рассказал о своей личной жизни. Жену азовца зовут Антонина и она является настоящей опорой для 42-летнего героя Украины.

Жена, опора, мать

1 октября Святослав поздравил жену с днем рождения. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

"Нас познакомили друзья. Знакомство буквально за несколько дней переросло во что-то большее, в любовь. Но потом война, Мариуполь. И Тоничка приехала ко мне в Мариуполь в 15 году. Там уже родился сын Лукьянчик. Ну, ей было нестрашно уехать. Родители не хотели отпускать ее, конечно. Она многое пережила со мной, это же жена военного", — поделился "Калина". В 2022 году Антонина рассказала bbc, что их первая встреча состоялась во Львове. Вместе супруги уже более 10 лет.

В 2023 году боец ​​во второй раз стал папой — его жена родила дочь Квитославу, а он в это время был в Турции после плена (8 июля 2023 года защитники "Азовстали" вернулись в Украину). По словам Святослава, назвали так девочку в честь американской певицы с украинскими корнями Квитки Цисык. А вот имя для сына ему подсказал сон: "Мне приснилось, что жена беременна и что у нас будет сын. И я знаю, как его назвать".

Паламар с сыном Лукьяном. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

По словам бойца, сейчас Антонина "вся в детях" и проживает она в безопасном месте. К тому же отец жены Паламара — 61-летний военный, воевавший под Бахмутом. Сейчас он находится в Нацгвардии.

Что известно о детях "Калины"

"У Лукьянчика период такого любопытства и он хочет быть интернет-блогером. Сейчас я отдал его в пласт, ему повязали желтый галстук. Дисциплинированный стал, лучше. Он добр, у него есть много увлечений. Сейчас я ему купил гантельки, он второй класс окончил. Он увлекается спортом… Квиточка еще маленькая, ей 2 годика. Мама постоянно с ней, она не дает ей покоя, очень шустрый ребенок. У нее есть что-то музыкальное", — рассказал Святослав.

Антонина Паламар с дочерью Квитославой. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

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