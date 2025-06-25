Жара даст передышку: когда украинцев ждет похолодание (карта)

Снижение температур ненадолго позволит вздохнуть полной грудью

После нескольких дней почти африканской жары в Украине резко похолодает. В это же время в большей части нашей страны пройдут дожди. Однако прохлада продлится всего один день.

Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky. Ближайшее похолодание ожидается в субботу, 28 июня.

Согласно прогнозу, в этот день теплее всего будет в Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. Там воздух прогреется до +24 градусов. В то же время в южных регионах, где еще в пятницу будет 30-градусная жара, ртутные столбики не смогут преодолеть отметку +22, а в Мелитополе максимальная температура составит +19 градусов. На остальной территории ожидается от +16 до +22 градусов.

Какой будет температура 28 июня 2025

Украинский гидрометцентр, в свою очередь, подтверждает похолодание, но обещает более высокую температуру. Что касается востока страны, здесь прогнозы обоих ресурсов сходятся. А уже в остальных регионах Укргидрометцентр ожидает на несколько градусов больше.

Также метеорологи предупреждают о кратковременных осадках в большинстве регионов. Сухая погода будет только в Луганской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях.

Прогноз Укргидротецентра на 28 июня 2025

Напомним, Украину через несколько дней зальют дожди. Мы подробно рассказали, каким регионам повезет меньше всего.