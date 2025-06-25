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Жара даст передышку: когда украинцев ждет похолодание (карта)

Автор
Мария Назарова
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Автор
Pixabay

Снижение температур ненадолго позволит вздохнуть полной грудью

После нескольких дней почти африканской жары в Украине резко похолодает. В это же время в большей части нашей страны пройдут дожди. Однако прохлада продлится всего один день.

Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky. Ближайшее похолодание ожидается в субботу, 28 июня.

Согласно прогнозу, в этот день теплее всего будет в Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. Там воздух прогреется до +24 градусов. В то же время в южных регионах, где еще в пятницу будет 30-градусная жара, ртутные столбики не смогут преодолеть отметку +22, а в Мелитополе максимальная температура составит +19 градусов. На остальной территории ожидается от +16 до +22 градусов.

Карта погоды на 28 июня 2025
Какой будет температура 28 июня 2025

Украинский гидрометцентр, в свою очередь, подтверждает похолодание, но обещает более высокую температуру. Что касается востока страны, здесь прогнозы обоих ресурсов сходятся. А уже в остальных регионах Укргидрометцентр ожидает на несколько градусов больше.

Также метеорологи предупреждают о кратковременных осадках в большинстве регионов. Сухая погода будет только в Луганской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях.

Карта погоды на 28 июня 2025 от Укргидрометцентра
Прогноз Укргидротецентра на 28 июня 2025

Напомним, Украину через несколько дней зальют дожди. Мы подробно рассказали, каким регионам повезет меньше всего.

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