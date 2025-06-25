Не дайте болезням и гнили уничтожить огурцы: этот простой лайфхак спасет ваш урожай

Урожай огурцов могут оказаться под угрозой из-за ошибок в уходе

Огурцы — одна из самых популярных, но довольно капризных культур на огороде. Чтобы урожай получился вкусным и без горечи, нужно внимательно ухаживать за растениями. Особенно важно вовремя защитить огурцы от болезней.

Ваш урожай может оказаться под угрозой как из-за внешних условий, так и из-за ошибок в уходе. В материале Actualno подсказали, как с помощью дешевого средства можно защитить овощи.

Как защитить огурцы от болезней

Огурцы нередко страдают от гнили, которая может погубить весь урожай. Чтобы этого не допустить, используйте простой продукт, который можно найти на каждой кухне. Речь идет о пищевой соде.

Половину чашки соды разведите в ведре воды, перемешайте и полейте этим средством кусты огурцов у корней. Если огурцы уже поражены гнилью, то процедуру следует повторять каждые 24 часа, пока растения полностью не восстановятся.

Как спасти огурцы от болезней и гнили

Еще соду можно успешно использоваться в качестве лечения огурцов от мучнистой росы. Опрыскивания следует проводить каждую неделю. Для раствора вам понадобится 2 столовые ложки рафинированного растительного масла и две столовые ложки соды, можно еще добавить две таблетки аспирина и 1-2 ложки натертого мыла. Тщательно перемешайте все ингредиенты до полного растворения.

Опрыскивайте растения равномерно, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где чаще всего появляются признаки мучнистой росы. Храните приготовленный раствор в прохладном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поможет спасти огурцы от клеща. Мы рассказывали об одном действенном "бабушкином" способе.