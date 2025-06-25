Не дайте хворобам та гнилі знищити огірки: цей простий лайфхак врятує ваш урожай

Урожай огірків можуть опинитися під загрозою через помилки у догляді

Огірки — одна з найпопулярніших, але досить примхливих культур на городі. Щоб урожай вийшов смачним і без гіркоти, потрібно уважно доглядати за рослинами. Особливо важливо вчасно захистити огірки від хвороб.

Ваш урожай може опинитися під загрозою як через зовнішні умови, так і через помилки у догляді. У матеріалі Actualno підказали, як за допомогою дешевого засобу можна захистити овочі.

Як захистити огірки від хвороб

Огірки нерідко страждають від гнилі, яка може занапастити весь урожай. Щоб цього не допустити, використовуйте простий продукт, який можна знайти на кожній кухні. Йдеться про харчову соду.

Половину чашки соди розведіть у відрі води, перемішайте і полийте цим засобом кущі огірків біля коріння. Якщо огірки вже уражені гниллю, процедуру слід повторювати кожні 24 години, поки рослини повністю не відновляться.

Як врятувати огірки від хвороб та гнилі

Ще соду можна успішно використовувати як метод лікування огірків від борошнистої роси. Обприскування слід проводити щотижня. Для розчину вам знадобиться 2 столові ложки рафінованої олії та дві столові ложки соди, можна ще додати дві пігулки аспірину та 1-2 ложки натертого мила. Ретельно перемішайте усі інгредієнти до повного розчинення.

Обприскуйте рослини рівномірно, приділяючи особливу увагу нижній стороні листя, де найчастіше з’являються ознаки борошнистої роси. Зберігайте розчин у прохолодному місці.

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