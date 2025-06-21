Огурцы будут горькими, если не обратить внимание на эти моменты
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Из-за стрессовых условий огурцы начинают горчить сильнее
Огурцы выращивают практически все огородники, однако иногда они бывают с неприятным "сюрпризом" — горечью. Есть несколько секретов, как избавиться от горечи в огурцах при выращивании.
Почему огурцы горчат
Горечь огурцов вызывает вещество под названием кукурбитацин, которое естественно присутствует в растениях семейства тыквенных. Эти соединения обычно концентрируются в кожуре и стеблевых частях плода. Однако неблагоприятные условия приводят к чрезмерной концентрации кукурбитацина и огурец становится горьким.
Что повышает горечь огурцов
Горький вкус в огурцах становится более выраженным, когда растения испытывают стресс. Он может быть вызван нерегулярным поливом или засухой, резкими перепадами температуры или чрезмерной жарой. Также огурцы могут становиться горькими из-за недостаточного количества питательных веществ в почве.
Как избавиться от горечи в огурцах при выращивании
- Прежде всего нужно позаботиться о защите растений от резких перепадов температуры. При необходимости грядки с огурцами следует защищать от жары и холода.
- Позаботиться о правильном поливе. Если период засушливый, объем полива нужно увеличить. Полив огурцов производится теплой водой ранним утром и вечером.
- Контроль состава удобрений. Чрезмерное количество азота в почве также вызывает горечь огурцов.
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