Огурцы будут горькими, если не обратить внимание на эти моменты

Из-за стрессовых условий огурцы начинают горчить сильнее

Огурцы выращивают практически все огородники, однако иногда они бывают с неприятным "сюрпризом" — горечью. Есть несколько секретов, как избавиться от горечи в огурцах при выращивании.

Почему огурцы горчат

Горечь огурцов вызывает вещество под названием кукурбитацин, которое естественно присутствует в растениях семейства тыквенных. Эти соединения обычно концентрируются в кожуре и стеблевых частях плода. Однако неблагоприятные условия приводят к чрезмерной концентрации кукурбитацина и огурец становится горьким.

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Что повышает горечь огурцов

Горький вкус в огурцах становится более выраженным, когда растения испытывают стресс. Он может быть вызван нерегулярным поливом или засухой, резкими перепадами температуры или чрезмерной жарой. Также огурцы могут становиться горькими из-за недостаточного количества питательных веществ в почве.

Как избавиться от горечи в огурцах при выращивании

Прежде всего нужно позаботиться о защите растений от резких перепадов температуры . При необходимости грядки с огурцами следует защищать от жары и холода.

. При необходимости грядки с огурцами следует защищать от жары и холода. Позаботиться о правильном поливе . Если период засушливый, объем полива нужно увеличить. Полив огурцов производится теплой водой ранним утром и вечером.

. Если период засушливый, объем полива нужно увеличить. Полив огурцов производится теплой водой ранним утром и вечером. Контроль состава удобрений. Чрезмерное количество азота в почве также вызывает горечь огурцов.

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